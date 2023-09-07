تسرب نماذج iPhone 15 في وحدات وهمية مزعومة، وتكشف عن خيارات ألوان جديدة

قبل أيام قليلة من حدث "Wonderlust" الذي طال انتظاره لشركة Apple في 12 سبتمبر، ظهرت الوحدات الوهمية المزعومة لجهاز iPhone 15 وiPhone 15 Pro عبر الإنترنت، لتعرض خيارات الألوان المشاع عنها للنماذج القادمة. يسلط الفيديو المسرب الضوء على خمسة خيارات ألوان مختلفة لجهاز iPhone 15 وiPhone 15 Plus الأساسي، بينما من المتوقع أن يأتي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بأربعة ألوان.

وفقًا للفيديو الذي نشرته AppleInsider على موقع YouTube، سيكون iPhone 15 وiPhone 15 Plus متاحين باللون الأسود والأزرق والوردي/الأحمر والأبيض والأصفر. تبدو هذه الألوان الجديدة أكثر هدوءًا مقارنة بالخيارات النابضة بالحياة المتاحة لجهازي iPhone 14 وiPhone 14 Plus الحاليين. يتم عرض iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max باللون الرمادي الكربيدي والأزرق والفضي والأسود الفلكي. في المقابل، قدمت سلسلة iPhone 14 Pro خيارات اللون الأرجواني الداكن والذهبي والفضي والأسود الفلكي مع إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ.

من حيث التصميم، تعرض جميع طرازات iPhone 15 في الفيديو حواف منحنية ومنافذ USB من النوع C بدلاً من موصل Lightning. علاوة على ذلك، يعرض كل من iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max زر إجراء جديد. بالإضافة إلى ذلك، تتميز وحدات iPhone 15 العادية بكاميرا خلفية مزدوجة داخل وحدة مربعة الشكل، بينما تتميز إصدارات iPhone 15 Pro بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية.

يمكن لعشاق Apple التطلع إلى حدث "Wonderlust" في 12 سبتمبر، حيث من المتوقع أن تكشف شركة كوبرتينو النقاب عن سلسلة iPhone 15، إلى جانب طرازي Apple Watch Ultra (الجيل الثاني) وApple Watch Series 2 الجديدين.

المصدر: AppleInsider

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