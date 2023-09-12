مع الإصدار المرتقب لأحدث إصدار من منتج Apple الأكثر مبيعًا، iPhone، الذي لا يبعد سوى بضع ساعات، تتزايد الإثارة. على الرغم من مواجهة الضغوط من الاتحاد الأوروبي والصين في الأسابيع الأخيرة، إلا أن شركة آبل تواصل السيطرة على سوق الهواتف الذكية. ومع ذلك، فقد انخفضت مبيعات الهواتف الذكية العالمية، ولن تكون سماعة الواقع الافتراضي التي طال انتظارها من Apple متاحة حتى العام المقبل. من المتوقع أن يبلغ سعر سماعة الرأس 3,500 دولار (2,780 جنيهًا إسترلينيًا) أو ما يعادلها بالعملة النيجيرية، 2,749,220.022 ين ياباني.

في هذه الأثناء، ينتظر عشاق أبل بفارغ الصبر الكشف عن الجيل السادس عشر من آيفون، وهو الجهاز الذي أحدث ثورة في سوق الهواتف الذكية منذ طرحه في عام 16. وعلى الرغم من عدم وجود معاينات رسمية من أبل، إلا أن هناك بالفعل ما يقرب من خمسة مليارات نتيجة بحث على جوجل لـ “ آيفون 2007." تشير التكهنات والتسريبات إلى أن الطرازات الجديدة ستكون أخف وزنًا مع شريحة محسنة، وعمر بطارية أفضل، وقدرات كاميرا محسنة، وهيكل من التيتانيوم.

أحد أسباب تباطؤ مبيعات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم هو أن المستهلكين يحتفظون بأجهزتهم لفترات أطول. ولا يرجع ذلك إلى التكلفة فحسب، بل أيضًا إلى تضاؤل ​​الرغبة في إجراء التحسينات. ويعتقد بن وود، خبير الهواتف الذكية، أن شركة آبل أدركت أن الحفاظ على كميات كبيرة من أجهزة آيفون وحدها يعد إنجازًا كبيرًا.

وفي حدث سبتمبر السنوي، من المتوقع أن تعرض شركة أبل هاتف iPhone الجديد في عرض مسرحي، يسلط الضوء على قدرات أداء الشركة. ومع ذلك، أحد التطورات المادية الملحوظة في iPhone 15 هو تضمين منفذ كابل شحن USB-C. وهذا سيجعل من السهل توصيل أجهزة iPhone بأجهزة أخرى تستخدم USB-C، على عكس كابل Lightning الخاص الذي تستخدمه أجهزة iPhone حاليًا.

وبينما تصر شركة أبل على أن تغيير المنتجات يؤدي إلى مزيد من الابتكار، فقد فرض الاتحاد الأوروبي أن تكون جميع الأجهزة المحمولة متوافقة مع شاحن عالمي بحلول ديسمبر 2024. كما حظرت الحكومة الصينية مؤخرًا استخدام أجهزة آيفون في المباني التي تديرها الدولة لأسباب أمنية، مما تسبب في ارتفاع سعر سهم أبل. تتقلب. ومع ذلك، لا يزال الطلب على أجهزة آيفون مرتفعا، وخاصة في أفريقيا، حيث أصبحت أجهزة آيفون المستعملة ذات شعبية متزايدة بين أولئك الذين لم يتمكنوا من شراءها في السابق.

بينما تستعد شركة Apple لإصدار iPhone 15، يظل السؤال: إلى أي مدى يحتاج المستهلكون حقًا أو يريدون أحدث iPhone؟ فقط الوقت كفيل بإثبات.

مصادر:

– زوي كلاينمان، “آيفون 15: ما المتوقع من أحدث إصدار لشركة أبل،” رويترز