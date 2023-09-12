Apple تكشف النقاب عن iPhone 15: الميزات والأسعار وتاريخ الإصدار

كشفت شركة Apple مؤخرًا عن مجموعة iPhone 15 التي طال انتظارها خلال حدث خاص في مسرح Steve Jobs في كوبرتينو، كاليفورنيا. من المقرر إطلاق طرازات iPhone 15 الجديدة في أوتياروا (نيوزيلندا) في 22 سبتمبر، بأسعار تبدأ من 1649 دولارًا نيوزيلنديًا للطراز القياسي، و2099 دولارًا نيوزيلنديًا للطراز Pro، و2499 دولارًا نيوزيلنديًا للطراز Pro Max.

خلال الحدث، كشفت Apple أيضًا عن أحدث طرازات Apple Watch، والتي تتميز بميزة جديدة للتحكم بالإيماءات. باستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين أداء وظائف مختلفة من خلال النقر بالإبهام والسبابة معًا.

ومن المثير للاهتمام أن مجموعة iPhone 15 تم إطلاقها بنفس الأسعار الأساسية مثل مجموعة iPhone 14 السابقة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، في نيوزيلندا، يبلغ سعر iPhone 15 الأساسي أعلى بـ 50 دولارًا نيوزيلنديًا من iPhone 14. ويبلغ سعر إطلاق iPhone 15 Pro 100 دولار نيوزيلندي أعلى من iPhone 14 Pro، وشهد طرازا Plus وPro Max الجديدان ارتفاعًا في سعر الإطلاق. بقيمة 300 دولار نيوزيلندي مقارنة بموديلات العام الماضي.

إحدى الميزات البارزة في مجموعة iPhone 15 هي تقديم منافذ USB-C للشحن. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أصدر الاتحاد الأوروبي تشريعًا يلزم جميع الأجهزة الصغيرة، بما في ذلك الهواتف الذكية، باستخدام شحن USB-C بحلول عام 2024. ومع هذا التغيير، يمكن لنفس السلك الذي يشحن أجهزة iPhone أيضًا شحن معظم هواتف Android الحديثة والأجهزة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، فهو يسمح بالشحن العكسي، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين إعادة شحن الملحقات مثل علبة AirPods الخاصة بهم مباشرة من أجهزة iPhone الخاصة بهم.

ومن حيث الألوان، ستتوفر طرازات iPhone 15 القياسية وPlus باللون الوردي والأصفر والأزرق والأخضر والأسود. يوفر طرازا iPhone 15 Pro وPro Max خيارات الأسود والأبيض والأزرق والتيتانيوم الطبيعي. ومع ذلك، على عكس بعض هواتف Android المماثلة، لا تتميز طرازات iPhone 15 القياسية بشاشة تعمل دائمًا أو شاشة عرض تبلغ 120 هرتز.

تأتي طرازات iPhone 15 Pro مزودة بهيكل مصنوع من التيتانيوم خفيف الوزن وقوي، ليحل محل الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدم في الطرز السابقة. بالإضافة إلى ذلك، تم استبدال مفتاح كتم الصوت الموجود على جانب الهاتف بزر إجراء قابل للبرمجة.

بشكل عام، توفر مجموعة iPhone 15 ميزات جديدة وأسعارًا أعلى لبعض الطرز وسهولة الشحن عبر USB-C. بفضل مواصفاتها الرائعة وتصميماتها المحدثة، من المؤكد أن أجهزة iPhone الجديدة هذه ستجذب انتباه عشاق Apple ومحبي التكنولوجيا على حدٍ سواء.

مصادر:

- أبل - يوتيوب