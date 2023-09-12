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تسريبات Spigen لميزة Apple iPhone الجديدة: زر الإجراء القابل للتكوين

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 12، 2023
تسريبات Spigen لميزة Apple iPhone الجديدة: زر الإجراء القابل للتكوين

في وقت سابق من اليوم، قامت شركة Spigen صانعة الحافظات بخطوة جريئة من خلال تسريب ميزة جديدة طال انتظارها لجهاز Apple iPhone القادم خلال حدث الكشف الكبير للشركة. في تغريدة، عرض Spigen صورة لجهاز iPhone مخبأ تحت إحدى حافظاته، مما يكشف عن وجود زر الإجراء القابل للتكوين.

لقد كان زر الإجراء القابل للتكوين موضوعًا للعديد من الشائعات والتكهنات في الأشهر الأخيرة. على عكس مفتاح كتم الصوت ذو الوظيفة الثابتة الموجود في طرز iPhone السابقة، سيسمح زر الإجراء للمستخدمين بتخصيص وظائفه لتناسب تفضيلاتهم.

تغريدة Spigen لا تؤكد فقط وجود زر الإجراء ولكنها تثير أيضًا تساؤلات حول رد فعل Apple على هذا التسريب. تشتهر شركة Apple بإجراءاتها الأمنية الصارمة ومحاولاتها إبقاء منتجاتها القادمة طي الكتمان. ويبقى أن نرى كيف سترد الشركة على حيلة Spigen.

في حين أشارت الشائعات إلى أن زر الإجراء سيكون متاحًا فقط في طرازات iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max المتطورة، إلا أن تغريدة Spigen لم تحدد طراز iPhone الذي تم التقاطه في الصورة. وقد أثار هذا تكهنات بأن الميزة قد تمتد إلى نماذج أخرى أيضًا، على غرار إدراج Dynamic Island في جميع الطرازات الأربعة هذا العام.

إذا كنت مهتمًا بمشاهدة حدث الكشف الكبير عن Apple، فتأكد من مراجعة دليلنا الشامل. وسنقدم أيضًا تحديثات مباشرة لجميع الأخبار والإعلانات فور حدوثها.

التعاريف:
- زر الإجراء القابل للتكوين: ميزة جديدة في هاتف Apple iPhone القادم تتيح للمستخدمين تخصيص وظائفه.
- Spigen: صانع حافظات شهير معروف بإنتاج حافظات هواتف ذكية عالية الجودة.
- Dynamic Island: ميزة تم تقديمها في طرز iPhone السابقة والتي توفر عناصر واجهة مستخدم وأيقونات تطبيقات قابلة للتخصيص على الشاشة الرئيسية.

المصدر: هذه المقالة عبارة عن إعادة كتابة استنادًا إلى المقالة الأصلية من GSM Arena.

By فيكي ستافروبولو

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