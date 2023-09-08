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ما يمكن توقعه من هاتفي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max من Apple

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 8، 2023
ما يمكن توقعه من هاتفي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max من Apple

من المقرر أن يحتفظ هاتفي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max القادمان من Apple بنفس خيارات سعة التخزين مثل أسلافهما، طرازات iPhone 14 Pro. وفقًا لشركة الأبحاث التايوانية TrendForce، سيكون كل من iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max متاحين بمتغيرات تخزين 128 جيجابايت و256 جيجابايت و512 جيجابايت و1 تيرابايت.

بالإضافة إلى ذلك، تشير شركة الأبحاث إلى أن طرازات iPhone 15 Pro ستأتي بسعة ذاكرة وصول عشوائي متزايدة تبلغ 8 جيجابايت، مقارنة بـ 6 جيجابايت في طرازات iPhone 14 Pro. يمكن أن تؤدي هذه الزيادة في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) إلى تحسين الأداء، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمهام المتعددة. من ناحية أخرى، من المتوقع أن تحتوي طرازات iPhone 15 وiPhone 15 Plus ذات الفئة المنخفضة على 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

تتوقع TrendForce أن سعر iPhone 15 Pro سيبدأ بسعر 999 دولارًا، وهو نفس السعر المبدئي لجهاز iPhone 14 Pro. ومع ذلك، فإنهم يتوقعون أن يبدأ سعر iPhone 15 Pro Max من 1,199 دولارًا، وهو ما يمثل زيادة قدرها 100 دولار عن سابقه، iPhone 14 Pro Max.

تشمل الميزات الأخرى المشاع عنها لسلسلة iPhone 15 منفذ USB-C وDynamic Island، مع ترقيات إضافية متوقعة لنماذج Pro، مثل إطار من التيتانيوم، وزر إجراء قابل للتخصيص، وشريحة A17 Bionic، ودعم Wi-Fi 6E، و عدسة المنظار قادرة على تكبير بصري يصل إلى 6x على iPhone 15 Pro Max.

ستكشف Apple رسميًا عن سلسلة iPhone 15 خلال حدث من المقرر عقده يوم الثلاثاء 12 سبتمبر الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ. سيتم بث الحدث مباشرة على YouTube وموقع Apple الإلكتروني وتطبيق Apple Events لجهاز Apple TV.

المصادر: تريند فورس

التعريفات: ذاكرة الوصول العشوائي – ذاكرة الوصول العشوائي

منفذ USB-C – معيار اتصال عالمي للشحن ونقل البيانات

Dynamic Island – تقنية تتيح عرض الأزرار الافتراضية القابلة للتخصيص على شاشة iPhone

إطار من التيتانيوم – أحد المكونات الهيكلية لتصميم الهاتف مصنوع من التيتانيوم المعروف بمتانته

شريحة A17 Bionic - نظام خاص على شريحة صممته شركة Apple لتحسين الأداء وكفاءة الطاقة

Wi-Fi 6E – أحدث إصدار من معيار Wi-Fi، الذي يوفر سرعات أعلى وسعة أكبر

عدسة بيريسكوب – نوع من العدسات المقربة التي تستخدم المنشور لتحقيق تكبير بصري أكبر دون زيادة سمك الهاتف

By غابرييل بوتا

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