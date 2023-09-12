نقدم لكم iPhone 15 Pro Max: أقوى هاتف ذكي من Apple حتى الآن

يعد iPhone 15 Pro Max أحدث هاتف ذكي رائد من Apple ويتميز بأقوى كاميرا على الإطلاق على iPhone. تم إصدار Pro Max جنبًا إلى جنب مع iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro، ويتميز بشاشة مقاس 6.7 بوصة ويتضمن جميع الميزات الجديدة الموجودة في أشقائه، مثل زر الإجراء القابل للتخصيص ومنفذ USB-C.

ما يميز هاتف iPhone 15 Pro Max هو عدسة التكبير المبتكرة المنظار، والتي توفر تكبيرًا بصريًا بمعدل 5x، مما يجعله منافسًا قويًا ضد الهواتف الأخرى ذات الكاميرات العالية. مع اقتصاص Apple 2x من مستشعر 48 ميجابكسل، يمكن للمستخدمين تحقيق تقريب بصري 10x بشكل فعال. تم الإعلان عن iPhone 15 Pro Max خلال حدث Apple في سبتمبر، وهو متاح للطلب المسبق قبل إصداره في 22 سبتمبر.

إحدى الميزات البارزة في iPhone 15 Pro Max هي منفذ USB-C، الذي يحل محل موصل Lightning من Apple. يوفر هذا المنفذ سرعات USB 3 لتنزيل ملفات الفيديو بشكل أسرع والمزيد. وهو مزود أيضًا بشريحة A17 Pro الجديدة من Apple، والتي تعمل على تعزيز أدائه العام.

في حين أن Pro Max يشترك في حجم مماثل لسابقه، فإنه يتميز ببنية من التيتانيوم، وحواف مستديرة، وزر عمل قابل للتخصيص، كما كشف عنه iOS 17. وتساهم هذه التحسينات في تصميمه الأنيق وواجهته سهلة الاستخدام.

لم تكن لدينا خبرة عملية مع iPhone 15 Pro Max حتى الآن، ولكن بناءً على مواصفاته المثيرة للإعجاب، فإنه يتشكل ليكون ترقية ملحوظة. وبفضل ميزات الكاميرا المتقدمة والأداء القوي، من المتوقع أن ينافس بشكل إيجابي في سوق الهواتف الذكية ويعتبر أحد أفضل أجهزة iPhone حتى الآن.

وبينما نقضي المزيد من الوقت مع هاتف Apple الرائد الجديد، سنقدم مراجعة شاملة توضح بالتفصيل نقاط القوة والضعف فيه. ترقبوا حكمنا النهائي على iPhone 15 Pro Max.

المصادر: غير معروفة