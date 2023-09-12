Apple تكشف النقاب عن iPhone 15 Pro: مستقبل الألعاب المحمولة

أعلنت شركة Apple عن إطلاق هاتف iPhone 15 Pro الذي طال انتظاره، والذي يعد بإحداث ثورة في تجربة الألعاب المحمولة. تم تصنيف iPhone 15 Pro على أنه "الجيل التالي من ألعاب الهاتف المحمول"، ويتميز بدعم ألعاب وحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي التي لم تكن متوفرة سابقًا على الأجهزة المحمولة.

خلال حدث Apple Wonderlust، كشفت الشركة أن iPhone 15 Pro سيحتوي على مجموعة من ألعاب AAA، بما في ذلك العناوين المرتقبة مثل Resident Evil 4 Remake وResident Evil Village وDeath Stranding وAssassin's Creed Mirage. يعد هذا إنجازًا هامًا لألعاب الهاتف المحمول، حيث ستكون المرة الأولى التي يتم فيها تشغيل إصدار وحدة التحكم/الكمبيوتر الشخصي من Assassin's Creed محليًا على نظام التشغيل iOS.

إحدى الميزات الرئيسية لجهاز iPhone 15 Pro هي ترقيات الأداء الهائلة وإدخال تقنية تتبع الأشعة للألعاب. تعد شركة Apple بأن هذه التحسينات ستوفر تجربة ألعاب غامرة وعالية الجودة على جهاز محمول. ومع ذلك، يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه الألعاب الصعبة على عمر بطارية iPhone 15 Pro.

يقدم إصدار ألعاب AAA هذه على iPhone 15 Pro فرصة مثيرة للاعبين الذين يريدون المرونة في لعب ألعابهم المفضلة أثناء التنقل. إن توفر ألعاب مثل Assassin's Creed Mirage على منصة الهاتف المحمول سيعيد بلا شك تشكيل مشهد ألعاب الهاتف المحمول.

ومن حيث تواريخ الإصدار، ستتوفر Resident Evil Village وResident Evil 4 وDeath Stranding على iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max في وقت لاحق من هذا العام. من ناحية أخرى، من المقرر إصدار Assassin's Creed Mirage في النصف الأول من عام 2024، أي في وقت متأخر قليلاً عن نظيراتها على وحدات التحكم والكمبيوتر الشخصي.

لدعم قدرات الألعاب المتقدمة لجهاز iPhone 15 Pro، قامت Apple بتزويده بوحدة معالجة رسومات احترافية أسرع بنسبة 20 بالمائة من سابقاتها. يتميز الجهاز بتصميم سداسي النواة يوفر أداءً محسنًا وكفاءة في استخدام الطاقة. تتيح شريحة A6 Pro الجديدة أيضًا إمكانية تتبع الأشعة المتسارع عبر الأجهزة، مما يضمن أداءً سلسًا وفعالاً لعشاق الألعاب المحمولة.

مع الكشف عن iPhone 15 Pro، تواصل Apple تجاوز حدود ألعاب الهاتف المحمول. يعد هذا الجهاز بتقديم تجربة ألعاب غير مسبوقة، حيث يقدم ألعابًا عالية الجودة لوحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي إلى منصة متنقلة.

مصادر:

– حدث Apple Wonderlust

- مصنع لوغان، IGN

التعاريف:

- ألعاب AAA: ألعاب فيديو عالية الجودة وميزانية عالية تم تطويرها بواسطة الاستوديوهات والناشرين الكبار.

– تتبع الأشعة: تقنية عرض تحاكي سلوك الضوء في بيئة افتراضية، مما يؤدي إلى إنشاء تأثيرات إضاءة واقعية في ألعاب الفيديو.

– GPU: وحدة معالجة الرسومات، وهي دائرة إلكترونية متخصصة تعمل على تسريع إنشاء الصور والرسومات في نظام الكمبيوتر.