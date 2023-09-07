تسريب الأسعار والمواصفات لموديلات iPhone 15 قبل حدث Apple 2023

أصبح حدث Apple المرتقب لعام 2023 قاب قوسين أو أدنى، وأصبح المشجعون متحمسين بشكل متزايد حيث يتم تسريب أسعار ومواصفات أجهزة iPhone الجديدة بشكل يومي. هناك شائعات متداولة مفادها أن طرازات iPhone 15 قد تكون أكثر تكلفة من سابقاتها في سلسلة iPhone 14. في حين أن المشترين المحتملين قد يفاجأون بارتفاع الأسعار، فإن الميزات الجديدة التي تقدمها تشكيلة iPhone لهذا العام قد تشجعهم على استثمار المزيد.

وفقًا للتقارير، سيقدم حدث إطلاق Apple المقرر في 12 سبتمبر أربعة طرازات من iPhone 15، إلى جانب ساعتين ذكيتين جديدتين: Apple Watch 9 وApple Watch Ultra 2. دعونا نلقي نظرة فاحصة على معلومات التسعير المسربة لأجهزة iPhone الجديدة.

ليس سراً أن الجيل الجديد من أجهزة iPhone من Apple يحظى باهتمام كبير من المعجبين في جميع أنحاء العالم. أثارت موديلات iPhone 15 لهذا العام ضجة كبيرة بسبب ترقياتها الواسعة، مما أدى إلى توقعات بارتفاع الأسعار مقارنة بموديلات iPhone 14.

أشارت التسريبات خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى زيادة محتملة في أسعار طرازات iPhone 100 Pro تتراوح بين 200 إلى 15 دولار. يبدو هذا معقولًا بالنظر إلى الميزات والتحسينات المتقدمة التي من المتوقع أن تقدمها إصدارات Pro.

للحصول على فهم أفضل لاستراتيجية التسعير التي تتبعها شركة Apple، دعنا أولاً نفحص أسعار طرازات iPhone 14. في الولايات المتحدة، بدأ سعر الطرازات الأساسية لجهاز iPhone 14 بسعر 799 دولارًا و899 دولارًا، بينما كان سعر iPhone 14 Pro بسعر 999 دولارًا وiPhone 14 Pro Max بسعر 1,099 دولارًا.

في البداية، أفاد موقع Tom’s Guide عن ارتفاع أسعار هواتف iPhone 12 القادمة بنسبة 20% إلى 15%. ومع ذلك، يشير التحديث الجديد إلى أن طرازات iPhone 15 القياسية قد لا تشهد زيادة كبيرة في السعر. ومن المتوقع أن يبدأ سعر iPhone 15 من 799 دولارًا، وسيبدأ سعر iPhone 15 Plus من 899 دولارًا.

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن ترتفع أسعار طرازات iPhone 15 Pro. وفقًا للتسريب على Weibo، قد تشهد طرازات Pro زيادة في الأسعار بقيمة 100 دولار. لذلك، يُقدر سعر iPhone 15 Pro بحوالي 1,099 دولارًا، في حين قد يصل سعر iPhone 15 Pro Max إلى 1,199 دولارًا. حتى أن هناك تكهنات بوجود علاوة قدرها 200 دولار لجهاز iPhone 15 Pro Max بسبب تضمين كاميرا منظار خاصة.

ومن المهم الإشارة إلى أن الأسعار المذكورة أعلاه مبنية على التكهنات، وسيتم الكشف عن التفاصيل الرسمية في حدث Apple الذي سيقام في 12 سبتمبر 2023.

مصادر:

- دليل توم

– تسرب ويبو