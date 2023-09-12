سيتم الكشف عن iPhone 15 الجديد: ما يمكن توقعه

من المقرر أن تكشف شركة Apple عن أحدث هواتفها الذكية الرائدة في حدث إطلاقها المسمى "Wanderlust". وستكشف شركة التكنولوجيا العملاقة عن هاتفي iPhone 15 وiPhone 15 Pro الجديدين، لتحديث طرازي iPhone 14 العام الماضي. ويأتي هذا الحدث في لحظة حاسمة بالنسبة لشركة أبل، حيث وصل الطلب العالمي على الهواتف الذكية الجديدة إلى أدنى مستوياته منذ عقد من الزمن. ستستضيف شركة تصنيع iPhone الحدث في مسرح ستيف جوبز في Apple Park في كاليفورنيا. سيتم بث الكلمة الرئيسية مباشرة على موقع يوتيوب.

من المتوقع أن يتم إصدار iPhone 15 يوم الجمعة 22 سبتمبر، مع بدء الطلبات المسبقة في 15 سبتمبر. ومن المرجح أن تطلق Apple نموذجين من iPhone 15 Pro – نموذج واحد بالحجم العادي بشاشة مقاس 6.1 بوصة وشاشة أكبر. آيفون 15 برو ماكس بشاشة 6.7 بوصة. ومن المتوقع أيضًا أن يكون iPhone 15 وiPhone 15 Plus، من الهواتف الذكية الأقل قوة.

من المتوقع أن يتميز هاتف iPhone 15 الجديد بشريحة دقيقة تمت ترقيتها، A17 Bionic، والتي ستوفر معالجًا أكثر كفاءة وتحسن عمر البطارية. سيتم تصميم طرازات Pro بإطار من التيتانيوم للأجهزة الأخف وزنًا والأكثر متانة. يشاع أن جميع طرازات iPhone 15 تحتوي على شاشة قابلة للتكيف مع كاميرا مثقوبة في الجزء العلوي من الهاتف، مما يؤدي إلى التخلص من التصميم "المحزز".

من المتوقع أن تكون ترقيات الكاميرا نقطة محورية في إطلاق iPhone 15. ستحتوي نماذج المبتدئين على كاميرا واسعة أكثر قوة، في حين قد تشتمل نماذج Pro على عدسة كاميرا "المنظار" لتعزيز إمكانيات التكبير/التصغير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استبدال زر كتم الصوت الموجود على جانب الهاتف بزر "إجراء" قابل للبرمجة.

وسيستخدم جهاز iPhone 15 الجديد أيضًا كابل شحن USB-C، وفقًا لما يفرضه قانون الاتحاد الأوروبي لتوحيد أجهزة الشحن ومكافحة النفايات الإلكترونية. قد يجعل الكابل الجديد الكابلات القديمة عديمة الفائدة للشحن. ومن المتوقع أيضًا إصدار Apple Watch Series 9، إلى جانب التحديثات المحتملة لسماعات Apple Watch Ultra وAirPod.

ولم يتم إصدار أي معلومات عن أسعار iPhone 15 حتى الآن.

المصادر: بلومبرج، نيكي، أبل