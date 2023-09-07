آبل تستعد للكشف عن iPhone 15 وiPhone 15 Pro

تستعد شركة آبل لإطلاق أحدث إضافاتها إلى تشكيلة هواتف iPhone، وهي iPhone 15 وiPhone 15 Pro. سيتم عقد حفل إطلاق الشركة "Wanderlust" في مسرح Steve Jobs في Apple Park في كاليفورنيا. ومع وصول الطلب العالمي على الهواتف الذكية إلى أدنى مستوى له منذ عقد من الزمن، فإن هذا الحدث مهم بالنسبة لشركة أبل. وواجهت الشركة المصنعة للآيفون أطول تراجع في مبيعاتها منذ عام 2016 بعد أن شهدت انخفاضًا في إيرادات آيفون.

سيتم بث حدث iPhone 15 مباشرةً على YouTube في الساعة 6 مساءً بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء 12 سبتمبر. ومن المتوقع أن تبدأ الطلبات المسبقة لجهاز iPhone الجديد يوم الجمعة 15 سبتمبر، مع توفره على نطاق أوسع يوم الجمعة 22 سبتمبر. ومن المتوقع أن تقدم Apple جهازين طرازا iPhone 15 Pro: أحدهما بشاشة مقاس 6.1 بوصة والآخر بشاشة أكبر مقاس 6.7 بوصة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع إطلاق خيارين أقل قوة، وهما iPhone 15 وiPhone 15 Plus.

أحد التغييرات المهمة في نماذج آيفون الجديدة هو التحول من كابلات الشحن "الخفيفة" من شركة أبل إلى USB-C، كما هو مطلوب بموجب قانون الاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى توحيد أجهزة الشحن. يوفر USB-C إمكانات الشحن السريع ولكنه قد يجعل الكابلات القديمة عديمة الفائدة. ويشير المحللون إلى أن سلسلة iPhone 15 ستحتوي على شريحة دقيقة مطورة، A17 Bionic، المصنعة بواسطة TSMC. ومن المتوقع أن يعمل هذا المعالج المتطور الذي تبلغ سرعته 3 نانومتر على تحسين عمر البطارية.

من حيث التصميم، من المتوقع أن تحتوي جميع طرازات iPhone على تصميم شاشة "الجزيرة الديناميكية"، والذي يستبدل النوتش بكاميرا مثقوبة في الجزء العلوي من الهاتف. من المتوقع أن تتميز طرازات iPhone 15 و15 Plus ذات المستوى المبتدئ بترقيات كبيرة للكاميرا، بما في ذلك كاميرا واسعة بدقة 48 ميجابكسل. قد تشتمل طرز iPhone 15 Pro على عدسة كاميرا "المنظار" لتوفير إمكانات تكبير أكبر. ومن المتوقع أيضًا أن يتزامن الإصدار القادم من iOS 17، وهو أحدث نظام تشغيل من Apple، مع إطلاق iPhone 15.

بصرف النظر عن iPhone، من المرجح أن تقوم شركة Apple بترقية تشكيلة Apple Watch الخاصة بها باستخدام Apple Watch Series 9. وهناك أيضًا توقعات بتجديد سماعات AirPod، بالإضافة إلى التفاصيل المحتملة المتعلقة بإصدار Vision Pro، سماعة الرأس VR من Apple.

في حين لم يتم الكشف عن الأسعار الدقيقة لنماذج iPhone 15، فمن المتوقع أنها قد تكون أغلى قليلاً من سابقاتها. في العام الماضي، بدأ سعر iPhone 14 بسعر 849 جنيهًا إسترلينيًا، بينما بدأ طراز iPhone 14 Pro بسعر 1,099 جنيهًا إسترلينيًا.

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