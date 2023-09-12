Apple تكشف عن iPhone 15 وApple Watch Series 9 وAirPods Pro 2 مع شحن USB-C

أعلنت شركة Apple للتو عن خط منتجاتها الجديد المرتقب لعام 2023، بما في ذلك iPhone 15 وApple Watch Series 9 وAirPods Pro 2 مع شحن USB-C. يأتي iPhone 15 مزودًا بمفتاح إلى USB-C وتكبير ممتد للكاميرا لطراز Pro الخاص به. وتأمل الشركة أن تشجع هذه العروض الجديدة العملاء على ترقية وعكس الانخفاض الأخير في سعر سهمها.

تحتفظ الإصدارات العادية والكبيرة الحجم من iPhone 15 بعناصر تصميم الطرازات السابقة، بما في ذلك الجوانب المصنوعة من الألومنيوم والخلفيات والواجهات الزجاجية. ومع ذلك، فهي تتميز الآن بحواف محيطية جديدة وفتحة أصغر على شكل "جزيرة ديناميكية" في الجزء العلوي من الشاشة. تم تحسين نظام الكاميرا المزدوجة بشكل ملحوظ، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل وتقريب بصري 2x.

وتتميز الطرازات الجديدة أيضًا بشاشات أكثر سطوعًا بمرتين، مما يتيح إمكانية قراءة أفضل في الهواء الطلق. ميزة أخرى ملحوظة هي إدخال منفذ USB-C، والذي يسمح بالشحن والتوافق مع مجموعة من الأجهزة. الهواتف مزودة بشريحة A16 وستكون متاحة في المتاجر في 22 سبتمبر بسعر يبدأ من 799 جنيهًا إسترلينيًا (799 دولارًا) لجهاز iPhone 15 و899 جنيهًا إسترلينيًا (899 دولارًا) لجهاز iPhone 15 Plus.

تتلقى طرازات iPhone 15 Pro و15 Pro Max المتطورة معظم الترقيات هذا العام، بما في ذلك الحواف الأصغر والزجاج الخلفي المصنفر وجوانب من التيتانيوم لتعزيز المتانة ووزن أخف. تم استبدال مفتاح كتم الصوت بزر إجراء يمكنه أداء وظائف متعددة. تتميز هذه الطرازات أيضًا بشريحة A17 Pro لتحسين الأداء ومنافذ USB-C أسرع وكاميرات أفضل. ويأتي هاتف iPhone 15 Pro Max، على وجه الخصوص، مزودًا بكاميرا مقربة بدقة 12 ميجابكسل توفر تقريب بصري 5x، على غرار هواتف Samsung وGoogle.

قدمت Apple أيضًا Apple Watch Series 9 وUltra 2. وتحتفظ السلسلة 9 بالتصميم المألوف بينما تقدم شريحة S9 جديدة لمعالجة أسرع وشاشة أكثر سطوعًا. من ناحية أخرى، يتميز جهاز Ultra 2 بشاشة أكثر سطوعًا تبلغ 3,000 نت وعلبة مصنوعة من التيتانيوم المعاد تدويره بنسبة 95٪. سيكون كلا الطرازين متاحين بسعر يبدأ من 399 جنيهًا إسترلينيًا (399 دولارًا) لساعة Apple Watch Series 9 و799 جنيهًا إسترلينيًا (799 دولارًا) لساعة Watch Ultra Series 2.

بشكل عام، تعرض أحدث تشكيلة منتجات Apple تحسينات في الأداء والتصميم والاستدامة. من المقرر أن تصل هذه العروض الجديدة إلى المتاجر في 22 سبتمبر، وتأمل شركة Apple أن تعيد إثارة اهتمام العملاء وتعزيز مكانتها في السوق.

مصادر:

– عنوان المقال المصدر: Apple تعلن عن iPhone 15 وiPhone 15 Pro مع USB-C وتعزيز تكبير الكاميرا

- عنوان المقال المصدر: Apple تعلن عن ساعات Apple Watch Series 9 وUltra 2 الذكية