توصل الاستطلاع إلى أن تحول Apple إلى منفذ USB-C يمكن أن يؤدي إلى ترقيات iPhone 15

كشفت دراسة حديثة أجرتها منصة تجارة الهواتف الذكية SellCell أن تحول Apple إلى منفذ USB-C في سلسلة iPhone 15 القادمة يمكن أن يكون عاملاً مهمًا في تحفيز مستخدمي Apple الحاليين على الترقية إلى الهاتف الذكي الجديد.

وفقًا للاستطلاع، ذكر 63% من مستخدمي iPhone أن انتقال Apple إلى منفذ شحن USB-C سيؤثر على قرارهم بالترقية إلى iPhone 15. السبب الرئيسي الذي ذكره المتحمسون لشراء iPhone الجديد هو سهولة استخدام كابل شحن واحد لأجهزة iPhone وMac وiPad.

ومن المثير للاهتمام أن الاستطلاع وجد أيضًا أن 44% من مستخدمي Android قد يميلون إلى التبديل إلى iPhone 15 إذا قدمت Apple شحن USB-C. ومن بين مستخدمي Android الذين يخططون للترقية إلى iPhone 15، أشار 35% إلى أنهم سيفعلون ذلك لأنه يمكنهم شحن هواتف iPhone الخاصة بهم باستخدام شاحن غير تابع لشركة Apple.

وبصرف النظر عن عامل التوافق، تشمل الأسباب الأخرى للتحول إلى iPhone 15 سرعات نقل بيانات أسرع، وسرعات شحن أسرع، والقدرة على مشاركة أجهزة الشحن مع أفراد الأسرة الآخرين.

يتماشى توقيت تحول Apple إلى منفذ USB-C مع حدث "Wonderlust" السنوي للشركة في سبتمبر، والذي يتم خلاله عادةً الكشف عن تشكيلة iPhone الجديدة. وفقًا لتقرير بلومبرج، ستحتوي جميع أجهزة iPhone الأربعة الجديدة في سلسلة iPhone 15 على منفذ شحن USB-C، مما يتوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة. وهذه هي المرة الأولى منذ إطلاق iPhone 5 في عام 2012 التي ستنتقل فيها Apple بعيدًا عن منفذ Lightning الخاص بها.

في الختام، يمكن أن يكون إدخال منفذ شحن USB-C في iPhone 15 محركًا أساسيًا للترقيات بين مستخدمي iPhone الحاليين ومستخدمي Android الذين يفكرون في التبديل إلى أجهزة Apple. تعد الراحة وتعدد الاستخدامات التي يوفرها منفذ USB-C من العوامل الرئيسية في عملية اتخاذ القرار لدى المستهلكين.

مصادر:

- مسح SellCell

– تقرير بلومبرج