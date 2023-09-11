التفاصيل المسربة لتشكيلة iPhone 15 تكشف عن الوزن والقياسات

سرب تقرير حديث تفاصيل رئيسية حول سلسلة iPhone 15 القادمة، بما في ذلك iPhone 15 وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max. ويكشف التقرير عن وزن وقياسات هذه الهواتف الذكية المرتقبة، مما يوفر نظرة ثاقبة لما يمكن أن نتوقعه من هواتف الجيل التالي من Apple.

وفقًا لمصادر غير مسماة استشهد بها موقع MacRumors، سيكون لجهاز iPhone 15 أبعاد 147.6×71.6×7.8 ملم ويزن 171 جرامًا، وهو مطابق تقريبًا لسابقه، iPhone 14، الذي يبلغ قياسه 146.7×71.5×7.8 ملم ووزنه 172 جرامًا. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون الطراز القادم أخف وزنًا بمقدار جرام واحد. وبالمثل، سيحتفظ iPhone 15 Plus بنفس هيكل الألومنيوم 6013 T6 مثل طراز 2022.

من ناحية أخرى، قد تشهد نماذج Pro من تشكيلة iPhone 15 تغييرات أكثر أهمية. يُشاع أن هاتف iPhone 15 Pro يبلغ قياسه 146.6×70.6×8.25 ملم ويزن 188 جرامًا. في المقابل، يبلغ قياس هاتف iPhone 14 Pro 147.5×71.5×7.85 ملم ويزن 206 جرامًا. على الرغم من كونه أكثر سمكًا قليلاً، يقال إن وزن iPhone 15 Pro قد انخفض بنسبة 8.73 بالمائة.

علاوة على ذلك، فإن هاتف iPhone 14 Pro Max، الذي تم إطلاقه العام الماضي، كان بأبعاد 160.7×77.6×7.85 ملم ووزنه 240 جرامًا. من المتوقع أن يزن خليفة iPhone 15 Pro Max 221 جرامًا ويبلغ قياسه 159.9×76.7×8.25 ملم، مما يجعله أخف بنسبة 7.91 بالمائة من سابقه.

يشاع أن iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max يتميزان بهيكل من التيتانيوم بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ. من المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى جعل الهواتف الذكية أخف وزنًا وأكثر متانة. ومع ذلك، من المتوقع أن يحتفظ iPhone 15 وiPhone 15 Plus بالهيكل المصنوع من الألومنيوم، مما يشير إلى أن وزنهما سيبقى دون تغيير نسبيًا.

في حين أن التخفيض في الوزن في طرازات Pro قد يكون ضئيلًا، إلا أن الهيكل الأخف يمكن أن يساعد في تعويض الوزن الإضافي للحافظة الواقية. قدرت التوقعات السابقة أن يزن iPhone 15 Pro 191 جرامًا وأن iPhone 15 Pro Max سيزن 221 جرامًا بسبب التحول إلى هيكل من التيتانيوم.

مع اقتراب حدث الإطلاق الرسمي لشركة Apple بعنوان "Wonderlust" في سبتمبر، أعطتنا هذه التفاصيل المسربة لمحة عن تشكيلة iPhone 15 القادمة. بفضل القياسات المتسقة للطرز العادية والتخفيضات الملحوظة في الوزن لطرز Pro، يمكن لعشاق Apple التطلع إلى جيل جديد من الهواتف الذكية الأنيقة وخفيفة الوزن.

مصادر:

- إشاعات ماك