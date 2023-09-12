سلسلة iPhone 15 الجديدة: الكشف عن المواصفات والتصميم والسعر

بعد أشهر من الترقب، كشفت شركة Apple أخيرًا عن سلسلة iPhone 15 الجديدة. طرحت الشركة هذا العام أربعة طرازات – iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max. ثبت أن التسريبات التي تشير إلى متغير Ultra غير صحيحة.

أجرت شركة Apple تغييرات كبيرة في تصميم أجهزة iPhone الجديدة، بما في ذلك إضافة منفذ USB Type-C في الجزء السفلي، ليحل محل منفذ Lightning. تغيير ملحوظ آخر هو اعتماد تصميم شاشة مثقوبة في المقدمة، مما يجعل الشاشة أكثر غامرة. بالإضافة إلى ذلك، استبدلت Apple زر مفتاح كتم الصوت بزر إجراء جديد، مما يوفر وصولاً سريعًا إلى العديد من الاختصارات والميزات.

ستتوفر سلسلة iPhone 15 بألوان جديدة مثل الوردي والأصفر والأخضر والأزرق والأسود. من حيث السعر، يبدأ سعر iPhone 15 من 799 دولارًا في الولايات المتحدة، بينما يبدأ سعر طرازي iPhone 15 Pro وPro Max من 999 دولارًا و1,199 دولارًا على التوالي. في الهند، تبدأ أسعار iPhone 15 Pro وPro Max من 1,39,900 روبية و1,59,900 روبية على التوالي.

يتميز iPhone 15 بشاشة Liquid Retina مقاس 6.1 بوصة، بينما يحتفظ طراز Plus بشاشة مقاس 6.7 بوصة. تلقى كلا الطرازين ترقيات كبيرة للكاميرا، حيث يتميز بمستشعر أساسي بدقة 48 ميجابكسل وأوضاع كاميرا جديدة لتحسين التصوير الفوتوغرافي. يتم تشغيل الأجهزة بواسطة شريحة A16 Bionic، مما يوفر أداءً محسنًا وعمر بطارية يدوم ليوم كامل.

يتميز طرازا iPhone 15 Pro وPro Max بهيكل أكثر متانة من التيتانيوم مع تأثير مصقول. لديهم شاشة OLED مقاس 6.1 بوصة و6.7 بوصة على التوالي، ومجهزة بتقنية ProMotion ودعم العرض الدائم ووضع الاستعداد. يتم تشغيل هذه الطرازات بواسطة شريحة A17 Pro، مما يوفر أداءً لا مثيل له وتجربة لعب محسنة. يشتمل نظام الكاميرا في طرازات Pro على كاميرا بدقة 48 ميجابكسل مع تقريب بصري 5x ودعم تسجيل الفيديو بدقة 4K60 ProRes.

بشكل عام، تقدم سلسلة iPhone 15 الجديدة تحسينات كبيرة في التصميم والأداء وقدرات الكاميرا، مما يجعلها خيارًا جذابًا لمحبي Apple.

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– تم نشر المقال بتاريخ: 12 سبتمبر 2023 على موقع TechNews.