تقرير شائعات Apple: iPad Mini 7، وعلبة شحن USB-C، وترقيات كاميرا iPhone 15

في تقرير شائعات Apple اليوم، هناك تكهنات حول جهاز iPad mini 7 القادم، وإمكانية وجود علبة شحن USB-C لأجهزة AirPods، وترقيات الكاميرا لطرازات iPhone 15.

بدءًا من iPad mini 7، تشير الشائعات إلى أنه يمكن الكشف عنه في وقت لاحق، ربما من خلال بيان صحفي لشركة Apple. يبدو أن التركيز ينصب على تحسين المواصفات بدلاً من إعادة التصميم الرئيسية. الحجم الصغير لجهاز iPad mini يجعله جهازًا رائعًا للألعاب المحمولة، لذا يأمل اللاعبون في الحصول على إعلانات الألعاب المتعلقة به.

بالانتقال إلى الملحقات، هناك تكهنات حول علبة شحن USB-C لأجهزة AirPods. ستكون هذه إضافة مرحب بها للمستخدمين الذين لديهم كابلات USB-C متعددة ولكنهم غير قادرين على شحن أجهزة AirPods الخاصة بهم بها. ومع ذلك، من المتوقع ألا تكون علبة الشحن USB-C رخيصة الثمن.

التغيير الآخر المتوقع هو اعتماد اتصال USB-C في نطاق iPhone 15. وهذا يعني نهاية منفذ Lightning الخاص، مما يسمح للمستخدمين باستخدام كابلات USB-C للشحن ونقل البيانات. على الرغم من أن هذه الخطوة ليست رائدة، نظرًا لأن العديد من هواتف Android تستخدم USB-C لسنوات، إلا أنها تجعل شركة Apple متوافقة مع معايير الصناعة.

تتضمن ترقيات الكاميرا لطرز iPhone 15 تحسين التصوير الحسابي وإدخال كاميرا المنظار مع تقريب بصري 6x على iPhone 15 Pro Max. تهدف تحسينات التصوير الفوتوغرافي الحسابي إلى تقديم صور أفضل، لمواكبة المنافسة من Google وSamsung. من المتوقع أن تحقق الكاميرا المقربة المزودة بزوم بصري 6x توازنًا بين سهولة الاستخدام وجودة الصورة الرائعة.

بشكل عام، ترسم هذه الشائعات صورة مثيرة لعشاق Apple. من المتوقع أن يؤدي جهاز iPad mini 7، وعلبة شحن USB-C لأجهزة AirPods، وترقيات الكاميرا في طرازات iPhone 15، إلى تحسينات كبيرة على مجموعة منتجات Apple.

التعاريف:

– USB-C: موصل عالمي يسمح بالشحن ونقل البيانات بشكل أسرع مقارنة بمنفذ Lightning.

– عثرة المواصفات: تحسين في مواصفات الجهاز مثل المعالج أو الكاميرا أو سعة التخزين.

– التصوير الحسابي: استخدام خوارزميات برمجية لتعزيز وتحسين جودة الصور التي تلتقطها كاميرا الهاتف الذكي.

مصادر:

- تك رادار

- تفاحة

– صور جيتي

– المستقبل / لانس أولانوف