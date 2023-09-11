كيفية إعداد eSIM على جهاز iPhone 15 الخاص بك

جلب إصدار تشكيلة iPhone 15 معه العديد من الميزات والتحسينات الجديدة، بما في ذلك استخدام تقنية eSIM. ومع التحول إلى شريحة eSIM، يتم التخلص من الحاجة إلى بطاقة SIM فعلية، حيث يتم دمج بطاقة SIM الرقمية مباشرة في الجهاز.

إذًا، ما هي شريحة eSIM بالضبط؟ تُستخدم بطاقة SIM تقليديًا لتعريف هاتفك لدى شركة الاتصالات والعكس. فهو يخبر شركة الاتصالات بالهاتف الذي تستخدمه والرقم وشركة الاتصالات التي تريد تعيينها لهاتفك. ومن ناحية أخرى، فإن شريحة eSIM هي نسخة رقمية من بطاقة SIM التي يمكن برمجتها وإعادة برمجتها حسب الحاجة. يمكن لجهاز iPhone 15 تخزين ما يصل إلى ثمانية شرائح eSIM مختلفة، مما يجعله مناسبًا للمسافرين أو أولئك الذين لديهم خطوط أعمال متعددة.

يعد إعداد eSIM على جهاز iPhone 15 الخاص بك عملية بسيطة نسبيًا. عندما تقوم بطلب هاتف iPhone الخاص بك، يتم ربط مشغل شبكة الجوال ورقم هاتفك بالجهاز. أثناء قيامك بتنشيط جهاز iPhone الجديد الخاص بك ومتابعة عملية البدء السريع، سيُطلب منك تأكيد رغبتك في تنشيط رقم هاتفك على جهاز iPhone الخاص بك. ومن هناك، يمكنك اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإعداد شريحة eSIM لحسابك.

إذا كنت تنقل بياناتك من طراز iPhone قديم، فيمكنك ببساطة تحديد خيار النقل من iPhone آخر، وستتولى Apple الباقي. عادةً ما تكون العملية سريعة، ولكنها قد تختلف اعتمادًا على حركة مرور الخادم.

إذا تخطيت نقل الرقم أثناء الإعداد، فلا يزال بإمكانك نقل رقمك وبطاقة eSIM إلى iPhone 15. افتح تطبيق الإعدادات، وانتقل إلى Cellular، وحدد Set Up Cellular. اتبع المطالبات لإكمال العملية.

بالنسبة لأولئك الذين يقومون بالتبديل من هاتف Android إلى iPhone 15، قد تختلف العملية اعتمادًا على شركة الاتصالات. إذا لم تتم مطالبتك بنقل رقمك أثناء الإعداد الأولي، فستحتاج إلى الاتصال بخدمة عملاء مشغل شبكة الجوال لطلب رمز الاستجابة السريعة أو لإعداد تنشيط مشغل شبكة الجوال eSIM.

بشكل عام، يعد إعداد eSIM على جهاز iPhone 15 الخاص بك عملية مباشرة يمكن إجراؤها أثناء الإعداد الأولي أو بعد ذلك. إن المرونة والراحة التي تتمتع بها شريحة eSIM تجعلها ميزة قيمة لمستخدمي iPhone.

مصادر:

– جيسون سيبرياني / ZDNet

- جيسون هاينر / ZDNet

– يونيو وان / ZDNet