تم الكشف عن خيارات الألوان الجديدة وتغييرات التصميم في نماذج iPhone 15

ظهرت نماذج iPhone 15، مما يمنحنا نظرة خاطفة على خيارات الألوان القادمة وتغييرات التصميم. تمكنت Apple Insider من وضع أيديها على هذه الدمى وشاركت مقطع فيديو يعرض الألوان وبعض التعديلات المثيرة للاهتمام التي تم إجراؤها على سلسلة iPhone 15.

سيتوفر iPhone 15 القياسي بألوان كلاسيكية مثل الأبيض والأسود، بالإضافة إلى ثلاثة خيارات باستيل: الأصفر والوردي/الأحمر والأزرق. يظل هيكل الهاتف مصنوعًا من الألومنيوم مع لمسة نهائية مصقولة، مما يمنحه مظهرًا أنيقًا ومتميزًا.

أحد التغييرات الملحوظة في تصميم هذه الدمى هو غياب الشق. انتشرت الشائعات منذ أشهر حول قرار شركة آبل بإزالة النوتش، ويبدو أن تلك الشائعات كانت دقيقة. تتميز الدمى بما يسمى "الجزيرة الديناميكية"، والتي تحل محل النوتش وتقدم عرضًا سلسًا ومتواصلًا.

بالانتقال إلى iPhone 15 Pro، سيأتي باللون الفضي والأسود الفلكي، إلى جانب لون البطل الجديد، Titan Gray، وخيار الأزرق العميق. تتميز دمى طراز Pro بجوانب لامعة، على الرغم من أنه من المتوقع أن تتمتع الهواتف الفعلية بلمسة نهائية غير لامعة على إطاراتها المصنوعة من التيتانيوم.

إحدى الإضافات المثيرة للاهتمام إلى الطراز Pro هي زر الإجراء الجديد. إنه صغير الحجم، يشبه زر التبديل السابق، ويمكن تهيئته بتسع وظائف مختلفة. تتضمن هذه الوظائف الوضع الصامت، وميزات إمكانية الوصول، والاختصارات، وعناصر التحكم في الكاميرا والمصباح اليدوي، والمكبر، والترجمة، والمذكرات الصوتية. يهدف زر الإجراء هذا إلى تحسين تجربة المستخدم وتوفير وصول سريع إلى الميزات شائعة الاستخدام.

هناك تغيير ملحوظ آخر في الدمى وهو وجود منفذ USB-C في الأسفل. ومن المفترض أن تحتوي نماذج Pro على منفذ Thunderbolt، بينما ستحتوي النماذج القياسية على منفذ USB 2.0. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك اختلاف في سرعات الشحن، حيث من المحتمل أن تدعم نماذج Pro شحنًا يصل إلى 35 واط، بينما قد تقتصر النماذج القياسية على 20 واط.

بشكل عام، توفر هذه الدمى لمحة مثيرة عن سلسلة iPhone 15 القادمة، وتكشف عن خيارات ألوان جديدة وتغييرات في التصميم. يمكن لعشاق Apple الآن أن يتطلعوا إلى تجربة هذه التحسينات بشكل مباشر عند إصدار iPhone 15 رسميًا.

مصادر:

- أبل من الداخل