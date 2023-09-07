سلسلة iPhone 15 القادمة: الميزات والأسعار والتصميم المتوقع

من المقرر إطلاق سلسلة iPhone 15 المرتقبة في 12 سبتمبر، ومن المتوقع أن تكشف شركة Apple عن أربعة أجهزة جديدة على الأقل. وبينما ظلت الشركة ملتزمة الصمت بشأن الميزات، فقد أعطتنا التسريبات والشائعات بعض الأفكار حول ما يمكن أن نتوقعه.

من حيث التسعير، من المرجح أن يتم تقديم طراز iPhone 15 القياسي وإصدار Plus بنقاط سعر مماثلة لأسلافهم. ومع ذلك، هناك احتمال لزيادة طفيفة في الأسعار. من المتوقع أن يصل سعر iPhone 15 Pro إلى 1,099 دولارًا، بينما يمكن أن يأتي Pro Max بسعر 1,299 دولارًا. في الهند، قد تبدأ هذه النماذج بسعر 1,39,900 روبية و1,59,900 روبية على التوالي.

من حيث التصميم، من المتوقع أن تتشابه سلسلة iPhone 15 مع طرازي iPhone 14 Pro وPro Max. أحد التغييرات الملحوظة هو تقديم تصميم مزدوج الثقب للكاميرا الأمامية. بالإضافة إلى ذلك، قد تستبدل Apple منفذ Lightning الحالي بمنفذ USB من النوع C للشحن.

تغيير آخر مثير للاهتمام في التصميم هو استبدال مفتاح كتم الصوت بزر إجراء جديد، والذي سيوفر سهولة الوصول إلى الوظائف المختلفة. أما بالنسبة للشاشة، فمن المرجح أن يتميز الطرازان القياسي وPro بشاشة مقاس 6.1 بوصة، في حين قد يحتوي طرازا Plus وPro Max على شاشة OLED أكبر مقاس 6.7 بوصة.

تحت الغطاء، من المتوقع أن يتم تشغيل iPhone 15 Pro وPro Max بواسطة مجموعة شرائح A17 الجديدة المصنعة بعملية 3 نانومتر، في حين يمكن أن تتميز الطرازات القياسية بشريحة A16. يقال إن الكاميرات الخلفية لسلسلة iPhone 15 تقدم ترقية كبيرة، حيث يُشاع أن النماذج القياسية تحتوي على كاميرات بدقة 48 ميجابكسل. قد يشتمل متغير Pro Max أيضًا على عدسة منظار تصل إلى 5-6x زووم بصري.

علاوة على ذلك، يقال إن شركة آبل تقدم بطاريات أكبر في سلسلة iPhone 15. من المتوقع أن يحتوي الإصدار القياسي على بطارية بسعة 3,877 مللي أمبير في الساعة، بينما يمكن أن يحتوي الطراز Pro على بطارية بسعة 3,650 مللي أمبير في الساعة. يشاع أن Pro Max يحتوي على بطارية ضخمة تبلغ 4,852 مللي أمبير في الساعة. هناك أيضًا تكهنات بأن بعض الطرز قد تدعم الشحن السريع حتى 35 واط.

بشكل عام، تعد سلسلة iPhone 15 بميزات وتحسينات جديدة ومثيرة مقارنة بسابقاتها. مع اقتراب موعد الإطلاق، ينتظر عشاق Apple في جميع أنحاء العالم الإعلان الرسمي بفارغ الصبر.

مصادر:

- الهند اليوم للتكنولوجيا (بدون عنوان URL)