iOS 17: ميزة إعادة تعيين رمز المرور الجديدة توفر فترة سماح مدتها 72 ساعة

سيقدم نظام التشغيل iOS 17 القادم من Apple، المقرر إصداره في سبتمبر، ميزة جديدة ملائمة للمستخدمين الذين غالبًا ما ينسون رموز المرور الخاصة بهم. سيسمح التحديث للمستخدمين بإعادة تعيين رمز المرور الخاص بجهاز iPhone أو iPad الخاص بهم باستخدام رمز المرور السابق الخاص بهم خلال فترة سماح مدتها 72 ساعة.

في iOS 17 وiPadOS 17، بعد تغيير رمز المرور الخاص بجهازك، سيكون لديك خيار العودة إلى رمز المرور القديم خلال ثلاثة أيام. وهذا مفيد بشكل خاص لأولئك المعرضين لنسيان رموز المرور التي تم إنشاؤها حديثًا. إذا قمت بإدخال رمز مرور غير صحيح على جهازك الذي يعمل بنظام iOS 17، فما عليك سوى النقر على "هل نسيت رمز المرور؟" الخيار وحدد "محاولة إعادة تعيين رمز المرور" لاستخدام رمز المرور السابق لإنشاء رمز جديد.

علاوة على ذلك، يتضمن iOS 17 إجراءً أمنيًا إضافيًا يسمى إعداد "انتهاء صلاحية رمز المرور السابق الآن". من خلال تمكين هذا الخيار، يتم إبطال رمز المرور القديم الخاص بك على الفور، مما يوفر الحماية في حالة حصول شخص ما على وصول غير مصرح به. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه بمجرد تفعيله، لن تتمكن من استخدام رمز المرور القديم مرة أخرى إذا نسيت الرمز الجديد.

لتمكين هذه الميزة الجديدة في iOS 17، اتبع الخطوات التالية:

أفتح الإعدادات. قم بالتمرير لأسفل وحدد Face ID/Touch ID ورمز المرور. ضمن "إعادة تعيين رمز المرور المؤقت"، انقر فوق "انتهاء صلاحية رمز المرور السابق الآن". اضغط على "انتهاء الصلاحية الآن" للتأكيد.

على الرغم من أن ميزة إعادة تعيين رمز المرور هذه تعالج مشكلة رموز المرور المنسية، إلا أن المخاوف المتعلقة بأمان رمز المرور لا تزال قائمة. على الرغم من التقارير التي تفيد بأن لصوصًا يتجسسون على مستخدمي iPhone ويسرقون أجهزتهم للوصول إلى نطاق واسع، إلا أن شركة Apple لم تنفذ أي تغييرات حتى الآن. لتعزيز الأمان ضد السرقة، تنصح Apple المستخدمين بالتبديل من رمز مرور مكون من أربعة أرقام إلى رمز مرور أبجدي رقمي. يمكن القيام بذلك ضمن الإعدادات، في قسم Face ID ورمز المرور، عن طريق تحديد "تغيير رمز المرور".

المصادر: وول ستريت جورنال