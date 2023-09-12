ما الجديد في iOS 17

أعلنت شركة Apple أن تحديثات iOS 17 وiPadOS 17 المرتقبة ستكون متاحة لمستخدمي iPhone وiPad بدءًا من 18 سبتمبر. ويأتي الإصدار الجديد من iOS مزودًا بمجموعة من الميزات المثيرة التي كان المستخدمون ينتظرونها بفارغ الصبر.

إحدى الميزات البارزة المقدمة في iOS 17 هي "ملصقات جهات الاتصال". تتيح هذه الميزة للمستخدمين تخصيص كيفية ظهور ملفاتهم الشخصية أثناء التفاعل مع مستخدمي iPhone الآخرين. يمكن للمستخدمين إضافة صورة وتخصيص الطباعة وألوان الخطوط والعناصر الأخرى لإنشاء ملصق جهة اتصال فريد.

بالنسبة لمكالمات FaceTime الصوتية والمرئية، يقدم iOS 17 دعمًا للبريد الصوتي. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين ترك رسائل عندما يتصلون بشخص ما، ويمكن للمستلمين أيضًا ترك رسائل البريد الصوتي الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، يقدم FaceTime الآن تفاعلات ثلاثية الأبعاد، بما في ذلك القلوب والبالونات والألعاب النارية وأشعة الليزر والمطر، مما يضيف عنصرًا ممتعًا وتفاعليًا إلى مكالمات الفيديو.

تلقت AirDrop أيضًا تحسينات في نظام التشغيل iOS 17. تعمل ميزة "NameDrop" الجديدة على تبسيط مشاركة تفاصيل الاتصال مع مستخدمي iPhone أو Apple Watch الآخرين من خلال تقريب الأجهزة من بعضها البعض. يعد SharePlay إضافة مثيرة أخرى، حيث يسمح للمستخدمين بالمشاركة في الأنشطة المشتركة مثل الفيديو والموسيقى والألعاب بمجرد الإمساك بجهازي iPhone على مقربة.

ميزة أخرى مهمة في iOS 17 هي "الاستعداد". عندما يضع المستخدمون أجهزة iPhone الخاصة بهم أفقيًا على الشاحن، فإنه يعرض واجهة مخصصة مع أدوات يمكن الوصول إليها بسهولة للوقت والتقويم والتنبيهات والمزيد. علاوة على ذلك، أصبحت أدوات الشاشة الرئيسية الآن تفاعلية بالكامل.

على جهاز iPad، يقدم iPadOS 17 تجربة قفل الشاشة الجديدة، وأدوات رسم محسنة عند استخدام Apple Pencil، ودعم كاميرات الويب الخارجية، والعديد من التحسينات الأخرى.

سيكون كل من iOS 17 وiPadOS 17 متاحين للتنزيل في 18 سبتمبر. ويتوافق iOS 17 مع iPhone XR والموديلات الأحدث، بينما يتطلب iPadOS 17 جهاز iPad مزودًا بشريحة A10 Bionic أو أحدث.

وبشكل عام، يوفر تحديث iOS 17 مجموعة من الميزات المثيرة وسهلة الاستخدام لأجهزة Apple، مما يعزز تجربة المستخدم ويوفر طرقًا جديدة لتخصيص التفاعلات.

مصادر:

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– [مميزات iOS 17] (المصدر)

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