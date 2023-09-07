تأثير تراجع شركة أبل على معنويات السوق

أثار تراجع شركة أبل (AAPL)، إحدى شركات التكنولوجيا الضخمة، مخاوف بين المستثمرين. في حين كان هناك المزيد من الاهتمام بانخفاض شركة أبل مقارنة بالقطاعات الأخرى، مثل النقل، الذي وصل إلى نقطة منخفضة منذ أغسطس، تجدر الإشارة إلى أن اتساع السوق تحسن يوم الأربعاء، بعد يوم راكد في الغالب يوم الثلاثاء. إن التأثير الكبير لشركة Apple على مؤشرات السوق واضح، حيث ارتفعت نسبة البيع/الشراء إلى 1.24، مما يشير إلى زيادة مخاوف السوق.

وبالنظر إلى نسب الشراء / الشراء، فإن المتوسط ​​المتحرك لمدة 21 يوما لنسبة الشراء / الشراء للصناديق المتداولة في البورصة قد ارتفع نحو الطرف العلوي من النطاق. ويشير هذا التحول إلى أن المستثمرين ينتقلون من حالة الرضا عن النفس إلى عقلية أكثر خوفا. في هذه الأثناء، يظل تركيز السوق على سوق السندات، والذي ظل ثابتًا، مما أدى إلى تغير طفيف في مؤشر الثقة اليومي (DSI) عند 21. ومع ذلك، لم يهدأ المذبذب بعد، ولكن من المتوقع أن يتراجع أكثر في الفترة المقبلة. الأسبوع المقبل حيث تلحق الحسابات الرياضية وراء المؤشر.

ومع اقتراب السوق من حالة ذروة البيع، تجدر الإشارة إلى أنه سيتم الاحتفال برأس السنة اليهودية، رأس السنة اليهودية الجديدة، بعد أسبوع واحد من يوم الجمعة 15 سبتمبر. هناك مقولة شائعة في السوق: "بيع قبل رأس السنة، اشتر قبل يوم الغفران". ينطبق هذا القول في معظم الحالات، ويتزامن هذا العام مع احتمال وصول السوق إلى ذروة البيع في منتصف الشهر. إذا انخفض السوق مع اقترابنا من هذه العطلة، فمن المحتمل أن يعزو المعلقون ذلك إلى القول المأثور وقد يزيد ذلك من الثرثرة في السوق.

المصادر: [ذا ستريت]