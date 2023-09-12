إنتل تكشف النقاب عن Thunderbolt 5: الجيل التالي من الاتصال بالكمبيوتر

أعلنت شركة إنتل عن Thunderbolt 5، وهو أحدث إصدار لتقنية كابلات الكمبيوتر الشخصي الخاصة بها، وتعد بتقديم تحسينات كبيرة على سابقتها. مع ما يصل إلى ثلاثة أضعاف عرض النطاق الترددي لـ Thunderbolt 4، يدعم Thunderbolt 5 شاشات 8K المتعددة وشاشات الألعاب التي تعمل بسرعة تصل إلى 540 هرتز. علاوة على ذلك، فهو يوفر قوة شحن تبلغ 240 واط.

بالمقارنة مع Thunderbolt 4، الذي تم إصداره في عام 2020 وبدا وكأنه نسخة محسنة من Thunderbolt 3، فإن Thunderbolt 5 يمثل قفزة كبيرة إلى الأمام. تم تصميمه بناءً على مواصفات USB4 v2، ويتميز بسرعة أساسية تبلغ 80 جيجابت في الثانية ويدعم سرعات محسنة تصل إلى 120 جيجابت في الثانية باستخدام تعزيز عرض النطاق الترددي. يتطلب Thunderbolt 5 أيضًا دعمًا لشاشات 6K المزدوجة، على عكس متطلبات Thunderbolt 4 لشاشات 4K المزدوجة. من حيث الطاقة، يوفر Thunderbolt 5 ما لا يقل عن 140 واط من طاقة الشحن، مع وضع أكثر قوة 240 واط.

كان هدف Intel من تقنية Thunderbolt دائمًا هو توفير حل كابل واحد لتلبية احتياجات البيانات والطاقة. يقترب Thunderbolt 5 خطوة أخرى من هذا النموذج المثالي، بفضل قوة الشحن المتزايدة التي تصل إلى 240 واط. وهذا يعني أن بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة ومحطات العمل المخصصة للألعاب يمكنها الاعتماد فقط على Thunderbolt 5 لنقل البيانات والشحن، مما يلغي الحاجة إلى منفذ طاقة منفصل ويقلل فوضى الكابلات.

يوفر Thunderbolt 5 أيضًا دعمًا لمعايير DisplayPort 2.1 وPCI Express Gen 4، والتي ستكون مفيدة بشكل خاص لوحدات معالجة الرسومات الخارجية والتخزين الخارجي الأسرع. بالإضافة إلى ذلك، فإن النطاق الترددي المتزايد لـ Thunderbolt 5 يفتح الأبواب أمام ملحقات جديدة مثل مسرعات الذكاء الاصطناعي الخارجية.

وتخطط إنتل لإصدار ملحقات وأجهزة كمبيوتر Thunderbolt 5 في عام 2024، مما يوفر للمستخدمين تجربة اتصال محسنة. في حين أن الجدول الزمني الأكثر تحديدًا قد يكون مفيدًا، فمن المفهوم أن Intel قد تكون حذرة لتجنب تثبيط العملاء عن شراء الأنظمة في هذه الأثناء.

في الختام، يمثل Thunderbolt 5 تقدمًا كبيرًا في الاتصال بالكمبيوتر، حيث يوفر نطاقًا تردديًا متزايدًا، ويدعم شاشات 8K المتعددة وشاشات الألعاب ذات معدل تحديث أعلى، وقدرات الشحن المحسنة. مع Thunderbolt 5، تعمل Intel على تحقيق رؤيتها المتمثلة في حل كابل واحد لجميع احتياجات البيانات والطاقة.

مصادر:

- إنتل (بدون عنوان URL)

– مواصفات USB4 (بدون عنوان URL)

– مواصفات DisplayPort 2.1 (بدون عنوان URL)

– مواصفات PCI Express Gen 4 (بدون عنوان URL)