Thunderbolt 5: مستقبل الاتصال عالي السرعة

لقد أحدث Thunderbolt 5 الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا ثورة في عالم نقل البيانات وتوصيل الطاقة. مع عرض نطاق ترددي مثير للإعجاب يبلغ 120 جيجابت في الثانية، يعد Thunderbolt 5 قفزة كبيرة إلى الأمام مقارنة بسابقه، Thunderbolt 4، الذي قدم 40 جيجابت في الثانية فقط. وهذا يعني اتصالاً أسرع وأكثر سلاسة للمستخدمين.

إحدى الميزات الرئيسية لـ Thunderbolt 5 هي قدرته على توفير 80 جيجابت في الثانية في التكوين القياسي، وذلك باستخدام اثنين من ممرات PCIe الأربعة الخاصة به. يؤدي هذا إلى مضاعفة سرعة Thunderbolt 4 ويضمن عملية نقل بيانات أكثر كفاءة. ومع ذلك، عند الحاجة إلى نطاق ترددي أعلى، كما هو الحال مع شاشات العرض عالية الدقة، يمكن لـ Thunderbolt 5 تخصيص ما يصل إلى 40 جيجابت في الثانية عبر ثلاثة من ممراته الأربعة، مما يؤدي إلى إجمالي نقل يبلغ 120 جيجابت في الثانية.

يفتح النطاق الترددي المتزايد لـ Thunderbolt 5 عالمًا من الإمكانيات لإعدادات الشاشات المتعددة. يمكن للمستخدمين الآن الاستمتاع بامتياز توصيل ثلاث شاشات بدقة 4K وتردد 144 هرتز في وقت واحد، أو تشغيل شاشات متعددة بدقة 8K، أو حتى تشغيل شاشة واحدة بمعدل تحديث مذهل يصل إلى 540 هرتز. سيؤدي هذا بلا شك إلى تعزيز التجربة المرئية للاعبين ومنشئي المحتوى والمهنيين الذين يعملون باستخدام صور عالية الجودة.

علاوة على ذلك، يتميز Thunderbolt 5 بقدرته الرائعة على توصيل الطاقة. يوفر Thunderbolt 240 ما يصل إلى 5 واط من طاقة الشحن، ويمكّن الأجهزة من سحب المزيد من الطاقة من خلال كابل USB-C واحد. وهذا يعني أنه حتى الأجهزة المتعطشة للطاقة، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب، يمكنها الآن الاعتماد فقط على USB-C للشحن، مما يلغي الحاجة إلى أجهزة الشحن الخاصة.

من المهم ملاحظة أن Thunderbolt 4 سيستمر في الوجود جنبًا إلى جنب مع Thunderbolt 5. في حين أن Thunderbolt 5 سيلبي احتياجات المستخدمين المشاركين في إنشاء المحتوى والألعاب وأنظمة محطات العمل، سيظل Thunderbolt 4 متاحًا لأولئك الذين لا يحتاجون إلى نفس المستوى من النطاق الترددي.

للحصول على إمكانيات Thunderbolt 5، سيحتاج المستخدمون إلى شريحة منفصلة تحمل الاسم الرمزي Barlow Ridge، لأنها غير مدمجة في معالجات الجيل الرابع عشر من Intel. وتخطط إنتل لإطلاق الأجهزة الأولى المجهزة بـ Thunderbolt 14 في عام 5، مما يعد بمستقبل مثير للاتصال عالي السرعة.

مصادر:

- عبر