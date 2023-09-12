إنتل تعلن عن Thunderbolt 5 بسرعات وميزات مذهلة

أعلنت إنتل رسميًا عن مواصفات Thunderbolt 5، ووعدت بسرعات تصل إلى 120 جيجابت في الثانية، ودعم شاشات الألعاب بمعدل تحديث 540 هرتز، وقوة شحن تبلغ 240 واطًا. على الرغم من أن المواصفات أصبحت رسمية الآن، فإن الملحقات وأجهزة الكمبيوتر التي تدعم Thunderbolt 5 لن تكون متاحة حتى عام 2024.

يعتمد Thunderbolt 4 على USB2 v5، وسيكون متوافقًا مع الإصدارات السابقة من Thunderbolt وUSB. بالمقارنة مع Thunderbolt 4، الذي يدعم سرعات تصل إلى 40 جيجابت في الثانية، يمكن لـ Thunderbolt 5 نقل البيانات بسرعة 80 جيجابت في الثانية أو ما يصل إلى 120 جيجابت في الثانية في وضع تعزيز النطاق الترددي. يتطلب هذا الوضع شاشة عرض ذات نطاق ترددي عالٍ، لكن Thunderbolt 5 لا يزال يدعم سرعات ثنائية الاتجاه تبلغ 80 جيجابت في الثانية بدونها.

إن النطاق الترددي المحسّن لـ Thunderbolt 5 يجعله مثاليًا لربط أجهزة الكمبيوتر المحمولة بشاشات متعددة. وهو يدعم شاشات 8K متعددة، وثلاث شاشات 4K بتردد 144 هرتز (مقارنة بشاشتين 4K يقتصر ترددهما على 60 هرتز مع Thunderbolt 4)، ويوفر شحنًا بقدرة 140 واطًا على الأقل، وبحد أقصى 240 واطًا. وسيدعم Thunderbolt 5 أيضًا DisplayPort 2.1، مما يعزز قدراته بشكل أكبر.

وفقًا لجيسون زيلر، المدير العام لقسم اتصال العملاء في Intel، سيوفر Thunderbolt 5 أداءً رائدًا في الصناعة وقدرة على توصيل أجهزة الكمبيوتر بالشاشات ومحطات الإرساء والتخزين والمزيد. لقد عملت Microsoft بشكل وثيق مع Intel لدعم USB4 في نظام التشغيل Windows، مما يضمن التوافق مع Thunderbolt 5.

بينما لا نزال ننتظر تفاصيل حول الملحقات التي ستدعم Thunderbolt 5، فمن المتوقع أن تكون وحدات الإرساء والشاشات ومحركات التخزين من بين أولى الملحقات التي توفر اتصال Thunderbolt 5 في عام 2024.

بشكل عام، يعد Thunderbolt 5 بتحسينات كبيرة في السرعة وقوة الشحن ودعم العرض، مما يجعله تطورًا مثيرًا لعشاق التكنولوجيا والمهنيين على حدٍ سواء.

مصادر:

- توم وارن، ذا فيرج