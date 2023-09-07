شريحة Meteor Lake الجديدة من إنتل مستوحاة من M1 وM2 من Apple

طرحت إنتل شريحة Meteor Lake الجديدة، المستوحاة من شرائح M1 وM2 من Apple. يتضمن هذا المعالج المدمج ذاكرة LPDDR5X ضمن حزمة الشريحة، وهي خطوة تهدف إلى تحسين الأداء وتقليل الحجم الإجمالي للأجهزة. تتميز الشريحة بذاكرة LPDDR16X-5 سعة 7500 جيجابايت من سامسونج، تشبه أحدث شرائح ARM M2 من Apple.

تتكون شريحة Meteor Lake، التي تستخدم تقنية Foveros من Intel، من عدة بلاطات مدمجة. حاليًا، هذه البنية مخصصة بشكل أساسي لتطبيقات الأجهزة المحمولة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة. على الرغم من أنه قد يبدو أن Intel تحاكي نهج Apple، فمن المهم ملاحظة أن حزمة الشرائح هذه هي امتداد لتقنيات التغليف المتقدمة التي تستخدمها Intel وTSMC وSamsung. وبينما كانت Apple أول من قام بتنفيذ هذا التكوين على نطاق واسع، كانت شركة Intel تستكشف حلول الذاكرة المتكاملة لعدة سنوات.

تتضح مزايا حزمة الشرائح هذه بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة الرفيعة والخفيفة. وهي أصغر بكثير من حزم المعالجات التقليدية، مع ذاكرة مدمجة في الشريحة، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة والأداء. ومع ذلك، العيب هو أنه إذا واجهت الذاكرة خطأ، فيجب استبدال الشريحة بأكملها. ومع ذلك، فإن هذا لا يشكل مصدر قلق كبير نظرًا لأن الذاكرة غالبًا ما تكون ملحومة، جنبًا إلى جنب مع المعالج، في الأجهزة الرفيعة جدًا. في أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب، عادةً ما تكون الذاكرة قابلة للاستبدال بواسطة المستخدم، على عكس اللوحة الأم.

بالإضافة إلى ذلك، هناك دلائل على وجود تعاون محتمل بين سامسونج وإنتل في مشروع يسمى "Cache DRAM". يتضمن ذلك رفع شرائح ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) على حزمة شرائح Intel. على الرغم من أن التفاصيل محدودة، إلا أن هذه التقنية تشير إلى إمكانية تكوينات مثيرة للذاكرة في المستقبل. ويمكن أيضًا أن يكون بمثابة وسيلة لشركة Intel للتنافس مع معالجات AMD's 3D V-Cache على شرائح سطح المكتب.

اليوم، هناك فرصة كبيرة لتكوينات المعالج المبتكرة. تستخدم Intel تقنيات Foveros وEMIB، وتستفيد TSMC من التغليف المتقدم تحت مظلة 3DFabric، وتستخدم Samsung العديد من تقنيات التغليف I-Cube و2.5D و2D. تتيح هذه التطورات شرائح أكثر قابلية للتخصيص ومتكاملة بشكل وثيق، مما يفتح الأبواب أمام عالم من الاحتمالات.

مصادر:

- توم هاردوير

– نافر

– Revegnus على X