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إنتل تكشف النقاب عن Thunderbolt 5: سرعات أعلى وتجربة عرض محسّنة

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 12، 2023
إنتل تكشف النقاب عن Thunderbolt 5: سرعات أعلى وتجربة عرض محسّنة

أعلنت شركة إنتل رسميًا عن تفاصيل حول كابل Thunderbolt 5 القادم، والذي من المتوقع إطلاقه في عام 2024. وأبرز ما يميز Thunderbolt 5 هو قدرته على نقل البيانات بسرعة تصل إلى 120 جيجابت في الثانية (Gbps)، بينما في نفس الوقت استقبال البيانات بسرعة تصل إلى 40 جيجابت في الثانية. يتم تنشيط هذه الميزة الجديدة، التي تسمى Bandwidth Boost، عند توصيل شاشة عرض النطاق الترددي العالي بمنفذ Thunderbolt.

بالمقارنة مع سابقه، Thunderbolt 4، يوفر Thunderbolt 5 ضعف السرعة، مع الوضع الافتراضي الذي يبلغ 80 جيجابت في الثانية في كلا الاتجاهين. بالإضافة إلى معدل نقل البيانات الأسرع، يدعم Thunderbolt 5 أيضًا الشاشات المزدوجة بدقة 6K، بينما يدعم Thunderbolt 4 الشاشات المزدوجة بدقة 4K فقط.

سيكون Thunderbolt 5 متوافقًا مع الإصدارات السابقة من Thunderbolt ويعتمد على عدة مواصفات، بما في ذلك USB-IF USB4 الإصدار 2.0، وVESA DisplayPort 2.1، وPCI-SIG PCIe 4.0 (x4).

أحد التطورات الرئيسية في Thunderbolt 5 هو استخدامه لتقنية تشوير تعديل سعة النبضة 3 (PAM-3)، والتي تتيح معدلات ساعة أعلى وتعزز الأداء العام. تم تصميم Thunderbolt 5 أيضًا لإدارة النطاق الترددي للعرض ديناميكيًا، وتحسين تخصيص النطاق الترددي بناءً على متطلبات شاشات العرض الفردية.

تتوقع إنتل أن يتعايش Thunderbolt 4 وThunderbolt 5 لبضع سنوات، مع اعتماد المستخدمين العاديين لـ Thunderbolt 4 ويكون المبدعون واللاعبون من أوائل مستخدمي Thunderbolt 5. وسيستفيد المبدعون من سرعات Thunderbolt 5 المتزايدة وقدرات العرض المحسنة، مما يسمح لهم بالعمل مع أجهزة أعلى. قرارات وشاشات متعددة.

بشكل عام، يعد Thunderbolt 5 بتقديم سرعات أعلى وأداء محسن وتجربة عرض فائقة. تم إعداده لإحداث ثورة في الاتصال في صناعة أجهزة الكمبيوتر والملحقات عند إصداره في عام 2024.

مصادر:

– [المصدر: تؤكد Intel Thunderbolt 5، وتتوقع أن تعتمده أجهزة الكمبيوتر الشخصية في عام 2024](https://arstechnica.com/gadgets/2022/09/intel-confirms-thunderbolt-5-expects-pcs-to-adopt-it- في-2024/)
– [مصدر الصورة](https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/display-models-at-intels-thunderbolt-3-technology-news-photo/521769936)

By مامفو بريشيا

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