الذكاء الاصطناعي يأخذ دروسًا من الطبيعة من أجل التقدم التكنولوجي

لقد كانت الطبيعة دائمًا مصدر إلهام للابتكار البشري والتقدم التكنولوجي. في حين أن تغير المناخ الذي يسببه الإنسان يشكل تحديات بيئية كبيرة، فإن الباحثين يتجهون بشكل متزايد إلى الطبيعة لإيجاد الحلول. وبحسب إيفريبيديس جكانياس، الباحث في جامعة إدنبره، فإن الحلول التي قدمتها الطبيعة تطورت على مدى مليارات السنين وتم اختبارها مرارا وتكرارا.

يعتقد جكانياس أن الطبيعة يمكن أن تقدم أيضًا دروسًا قيمة لتطوير الذكاء الاصطناعي. ورغم أن الإبداع البشري مثير للاهتمام، إلا أنه لا يمكن أن يضاهي قوة الطبيعة. ويدرك المهندسون ذلك، وهم يستكشفون كيف يمكنهم التعلم من الطبيعة لإنشاء تقنيات أكثر كفاءة واستدامة.

أحد الأمثلة على التكنولوجيا المستوحاة من الطبيعة هو تطوير البوصلات التي تحاكي عيون الحشرات. تتنقل بعض الحشرات، مثل النمل والنحل، بناءً على شدة ضوء الشمس واستقطابه، باستخدام موقع الشمس كنقطة مرجعية. وقد قام الباحثون بتكرار بنية عيون هذه الحشرات لإنشاء بوصلات للكشف عن الضوء قادرة على تقدير موقع الشمس، حتى في الأيام الملبدة بالغيوم. على عكس البوصلات الشائعة التي تعتمد على المجال المغناطيسي للأرض، لا يتم إزعاج هذه البوصلات بسهولة بالضوضاء الإلكترونية. ومع المزيد من التطوير والتمويل، يمكن أن تصبح هذه البوصلات منتجات مدمجة وخفيفة الوزن ومتاحة للجميع.

الطبيعة لا توفر الإلهام من مملكة الحيوان فحسب، بل من النباتات أيضًا. ابتكر الباحثون روبوتًا قابلًا للنفخ "ينمو" باتجاه الضوء أو الحرارة، على غرار الطريقة التي تزحف بها أشجار الكروم إلى الجدران أو عبر أرضيات الغابات. يمكن لهذه الروبوتات الأنبوبية توجيه نفسها باستخدام أكياس مملوءة بالسوائل، مما يجعلها بدائل فعالة من حيث التكلفة للروبوتات الإلكترونية. وفي المستقبل، يمكن لهذه الروبوتات أن تلعب دورًا حاسمًا في مكافحة الحرائق المشتعلة وتقليل انبعاثات الكربون.

تقنية أخرى رائعة مستوحاة من الطبيعة هي استخدام حصائر كومبوتشا اللزجة لإنشاء "إلكترونيات كومبوتشا". هذه الحصائر، التي تنتجها الخميرة والبكتيريا أثناء تخمير مشروب الشاي الشهير، لها خصائص مشابهة للمنسوجات أو الجلود. فهي قابلة للتحلل الحيوي، ومستدامة، ويمكن حتى غمرها في الماء لعدة أيام دون أن تتلف. ويتصور الباحثون دمج أجهزة الاستشعار والإلكترونيات داخل المادة نفسها، مما يؤدي إلى التكامل السلس للتكنولوجيا مع جسم الإنسان.

لا تقتصر تصاميم الطبيعة على الحيوانات والنباتات. حتى أن الباحثين نظروا إلى البنية الفريدة لحيوانات البنجولين، وهي ثدييات ذات أجسام ناعمة مغطاة بقشور الزواحف. مستوحاة من قدرة حيوان البنجولين على الالتفاف على شكل كرة من أجل الحماية، يتم تطوير روبوتات صغيرة لأداء مهام قد تنقذ الحياة داخل جسم الإنسان، مثل توصيل الدواء أو وقف النزيف الداخلي.

توفر أناقة الطبيعة وكفاءتها ثروة من المعرفة للمهندسين والباحثين. ومن خلال الاستلهام من الطبيعة، يمكن للذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي الاستمرار في التطور ومعالجة التحديات المعقدة. وبينما نواجه العواقب المترتبة على تغير المناخ، فإن التطلع إلى العالم الطبيعي بحثاً عن حلول هو في الواقع خيار طبيعي.