الذكاء الاصطناعي يجد الإلهام في الطبيعة

ملخص: تستمر الطبيعة في إلهام التقدم التكنولوجي حيث يتطلع الباحثون إلى محاكاة القدرات الملاحية للحشرات وخصائص شبكات العنكبوت في جمع المياه. وتظهر هذه الابتكارات، التي لديها القدرة على مواجهة التحديات البيئية، قوة وكفاءة النظم الطبيعية.

لقد حظيت الحشرات منذ فترة طويلة بالإعجاب لمهاراتها الملاحية، وخاصة قدرتها على استخدام شدة واستقطاب ضوء الشمس للعثور على طريقها. قام باحثون في جامعة إدنبره بمحاكاة بنية عين النمل والنحل لإنشاء بوصلة يمكنها تقدير موقع الشمس، حتى في الأيام الملبدة بالغيوم. على عكس البوصلات التقليدية التي تعتمد على المجال المغناطيسي للأرض، فإن هذه البوصلة المستوحاة من الحشرات لا يمكن إزعاجها بسهولة بالضوضاء الإلكترونية. ومع مزيد من التطوير، يمكن تحويله إلى منتج مدمج وخفيف الوزن متاح للاستخدام على نطاق واسع.

واستلهامًا من شبكات العنكبوت، طور العلماء أيضًا نسيجًا يمكنه جمع مياه الشرب من ضباب الصباح. تحاكي الخيوط الاصطناعية، المبنية على الخيوط الحريرية لشبكة العنكبوت، "العقد المغزلية" المعقدة التي تسمح لقطرات الماء بالتحرك والتجمع. ويمكن لهذه التكنولوجيا أن تلعب دورا حاسما في المناطق التي تعاني من ندرة المياه، بمجرد أن يصبح من الممكن إنتاجها على نطاق واسع. توفر إمكانية جمع المياه على نطاق واسع حلاً واعداً لمعالجة نقص المياه.

إن براعة الطبيعة تتجاوز الحشرات والعناكب. كما ابتكر الباحثون روبوتًا قابلًا للنفخ يمكنه "النمو" في اتجاه الضوء أو الحرارة. وهذه التكنولوجيا مستوحاة من النباتات، ولديها القدرة على استخدامها في تطبيقات مختلفة، بما في ذلك مهام البحث والإنقاذ والرصد البيئي.

لقد قدمت دراسة الطبيعة دائمًا رؤى وحلولًا قيمة. وكما يوضح إيفريبيديس جكانياس، الباحث في جامعة إدنبرة، فإن الحلول التي قدمتها الطبيعة تطورت على مدى مليارات السنين وصمدت أمام اختبار الزمن. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يستفيد بشكل كبير من قوة وكفاءة الأنظمة الطبيعية. ومن خلال دراسة آليات الطبيعة وتكرارها، يستطيع العلماء والمهندسون الاستمرار في تطوير تقنيات مبتكرة تعالج التحديات البيئية وتحسن العالم الذي نعيش فيه.