من المقرر إطلاق مهمة تلسكوب الأشعة السينية الجديدة في عام 2024

تستعد الأكاديمية الصينية للعلوم (CAS) لإطلاق مركبتها الفضائية، مسبار أينشتاين، في يناير/كانون الثاني 2024. وتهدف هذه المهمة إلى مسح السماء والكشف عن انفجارات قوية من ضوء الأشعة السينية المنبعثة من أجرام سماوية غامضة مثل الثقوب السوداء والنجوم النيوترونية. .

سوف يستخدم مسبار آينشتاين، وهو تعاون بين CAS ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ومعهد ماكس بلانك للفيزياء خارج الأرض (MPE) بألمانيا، أدوات الأشعة السينية المتقدمة ذات الحساسية العالية ومجال الرؤية الواسع. ويتيح التصميم المبتكر للمركبة الفضائية مراقبة أجزاء كبيرة من السماء في وقت واحد، مما يسهل اكتشاف مصادر جديدة ودراسة انبعاثات الأشعة السينية على مدى فترات طويلة.

لا يمكن التنبؤ بانبعاثات الأشعة السينية من المصادر الفلكية وتوفر رؤى أساسية حول الظواهر الكونية. وترتبط بأحداث مختلفة، بما في ذلك الاصطدامات بين النجوم النيوترونية، وانفجارات المستعرات الأعظم، وسقوط المادة على الثقوب السوداء. تهدف مهمة مسبار أينشتاين إلى تحسين فهمنا لهذه الأحداث من خلال تحديد مصادر جديدة للأشعة السينية ومراقبة تنوع الأجسام التي تنبعث منها الأشعة السينية عبر السماء بأكملها.

تحمل المهمة أيضًا أهمية لدراسة موجات الجاذبية. عندما تصطدم الأجسام الضخمة، مثل الثقوب السوداء أو النجوم النيوترونية، فإنها تنتج موجات في نسيج الزمكان. إن قدرة مسبار أينشتاين على الدراسة السريعة لأحداث الأشعة السينية قصيرة العمر ستساهم في تحديد مصادر إشارات موجات الجاذبية المرصودة على الأرض.

سيراقب مسبار أينشتاين، المجهز بتلسكوب الأشعة السينية واسع المجال (WXT) وتلسكوب الأشعة السينية للمتابعة (FXT)، مناطق واسعة من السماء. يمكن لـ WXT، المصمم بتقنية Micro Pore Optics المبتكرة المستوحاة من عيون جراد البحر، التقاط مجال رؤية واسع، مما يمكّن المركبة الفضائية من مراقبة السماء ليلاً بأكملها تقريبًا في ثلاث مدارات فقط حول الأرض. سوف يقوم جهاز FXT، وهو جهاز أكثر حساسية، بدراسة وفحص مصادر محددة للأشعة السينية التي حددها WXT.

لعبت وكالة الفضاء الأوروبية دورًا مهمًا في تطوير الأدوات العلمية لمهمة مسبار أينشتاين، بما في ذلك كاشفات الأشعة السينية والبصريات الخاصة بـ WXT. تشمل المساهمات الأوروبية أيضًا مجموعات المرايا الخاصة بتلسكوبات FXT، والتي تم تطويرها بالتعاون مع MPE وMedia Lario (إيطاليا). طوال المهمة، ستساعد المحطات الأرضية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية في تنزيل البيانات من المركبة الفضائية.

إن إطلاق مسبار أينشتاين يعزز التزام وكالة الفضاء الأوروبية بعلم الفلك عالي الطاقة. من خلال مهمات مثل XMM-Newton وIntegral وXRISM القادمة، تواصل وكالة الفضاء الأوروبية تحقيق تقدم كبير في فهم الكون من خلال عمليات رصد الأشعة السينية وأشعة جاما. إن قدرات مهمة مسبار أينشتاين تكمل التحقيقات التفصيلية التي تجريها البعثات الأخرى وتمهد الطريق للمساعي المستقبلية، مثل مرصد نيوأثينا للأشعة السينية.