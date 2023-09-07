أفضل الهواتف الذكية ذات الكاميرات الثقيلة التي تم إطلاقها في عام 2023: Infinix Zero 30 وXiaomi 12 Pro وVivo V23 Pro والمزيد

هل تبحث عن هاتف ذكي مزود بقدرات كاميرا عالية؟ لا تنظر إلى أبعد من Infinix Zero 30 وXiaomi 12 Pro وVivo V23 Pro وغيرها.

يتميز هاتف Xiaomi 12 Pro بإعداد كاميرا ثلاثية، بما في ذلك عدسة Sony IMX50 بدقة 707 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل. كما يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. يأتي الهاتف الذكي بشاشة AMOLED مقاس 6.73 بوصة WQHD + 120 هرتز ومدعوم بمعالج Snapdragon 8 Gen 1. بسعر أصلي قدره 79999 روبية هندية، يمكنك الآن العثور عليه على أمازون مقابل 41999 روبية هندية [المصدر: HT Tech].

من ناحية أخرى، يوفر Vivo V23 Pro كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، مقترنة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. يمكنه التقاط مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية. بالإضافة إلى ذلك، فهو مزود بكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي عالية الجودة. يتميز الهاتف الذكي بشاشة مقاس 6.56 بوصة بدقة Full HD+ ويعمل بمعالج Mediatek Dimensity 1200. بينما يتم بيع الهاتف الذكي بسعر Rs.41990، يمكنك الحصول عليه مقابل Rs.32975 على Amazon [المصدر: HT Tech].

توفر هذه الهواتف الذكية ذات الكاميرا الثقيلة للمستخدمين القدرة على التقاط صور ومقاطع فيديو بجودة احترافية. سواء كنت من عشاق التصوير الفوتوغرافي أو ترغب ببساطة في تحسين مهاراتك على وسائل التواصل الاجتماعي، فمن المؤكد أن هذه الهواتف الذكية ستثير إعجابك بقدرات الكاميرا المتقدمة.

مصادر:

- اتش تي تك