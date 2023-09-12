وقد حظي إدراج البنية التحتية العامة الرقمية (DPI) في إعلان دلهي لمجموعة العشرين بإشادة أصحاب المصلحة، حيث أشادت حكومة الولايات المتحدة بجهود الهند في هذا الصدد. يركز إعلان دلهي، الذي تم تبنيه في 20 سبتمبر 10، على القضايا العالمية الرئيسية مثل تغير المناخ والحرب في أوكرانيا، ولكنه يسلط الضوء أيضًا على أهمية اعتماد إدارة شؤون الإعلام لسد الفجوة الرقمية وتعزيز التنمية.

تشير DPI إلى مجموعة من التقنيات الرقمية التي تسهل أنظمة التعريف الرقمي وشبكات الدفع الرقمية وغيرها من الأدوات المماثلة. تتضمن إدارة شؤون الإعلام في الهند مبادرات مثل Aadhaar، وواجهة المدفوعات المتحدة (UPI)، والشبكة المفتوحة للتجارة الرقمية (ONDC). يعد إنشاء مستودع عالمي لإدارة شؤون الإعلام (DPI) نقطة أساسية في إعلان دلهي، الذي يهدف إلى استضافة حلول إدارة شؤون الإعلام (DPI) من بلدان مختلفة لتسهيل اكتشافها واعتمادها.

سيتم استضافة المستودع الافتراضي، قيد التطوير حاليًا، على موقع DPI.Global. ويسعى إلى معالجة الفجوة المعرفية المحيطة بتصميم ونشر إدارة شؤون الإعلام على نطاق السكان. يمكن للبلدان المشاركة أن تختار عرض معلومات حول حلول DPI الخاصة بها، مما يساعد الآخرين على تطوير حلولهم الخاصة.

وأكد أبهيشيك سينغ، الرئيس التنفيذي لقسم الحوكمة الإلكترونية الوطنية (NeGD) وشركة الهند الرقمية، أن الهند تقود عملية إنشاء مستودع DPI العالمي. ولن تتضمن المنصة حلولاً من أعضاء مجموعة العشرين فحسب، بل من دول خارجها أيضًا. وذكر سينغ أن العديد من البلدان أعربت عن اهتمامها بتكرار هذه الحلول، وسيتم إصدار المزيد من الإعلانات بشأن مشاركتها قريبًا.

كما وافق تحالف المستقبل الواحد (OFA)، الذي شكله أعضاء مجموعة العشرين، على إطار عمل لتطوير ونشر وإدارة إدارة شؤون الإعلام. يهدف OFA إلى توفير بناء القدرات والتمويل والمساعدة الفنية والتعاون العالمي في تنفيذ إدارة شؤون الإعلام في البلدان ذات الدخل المتوسط ​​المنخفض.

أشاد خبراء الصناعة والقادة في مبادرات إدارة شؤون الإعلام في الهند بإدراج إدارة شؤون الإعلام في إعلان دلهي. أبرز تي كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة ONDC، كيف أظهرت إدارة شؤون الإعلام في الهند التعاون بين الحكومة والكيانات الخاصة لإنشاء سوق صحية ومفتوحة. وشدد برامود فارما، كبير مهندسي Aadhaar السابق، على فائدة مستودع DPI العالمي الذي يمكن للبلدان الاستفادة منه في الأصول مفتوحة المصدر. أشاد آر إس شارما، الرئيس التنفيذي السابق لهيئة الصحة الوطنية (NHA)، بقيادة إدارة شؤون الإعلام في الهند وقدرتها على حل المشكلات المتنوعة من خلال نهج النظام البيئي.

إن إنشاء مستودع عالمي لإدارة شؤون الإعلام وإدراج إدارة شؤون الإعلام في إعلان دلهي لمجموعة العشرين يوضح التزام الهند بالشمول الرقمي والتعاون الدولي من أجل تطوير التقنيات الرقمية.

مصادر:

– السيطرة على الأموال