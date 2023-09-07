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تقرير جديد يظهر أن معاملات الروبية الرقمية الهندية لم تصل إلى الهدف

Byروبرت أندرو

سبتمبر 7، 2023
تقرير جديد يظهر أن معاملات الروبية الرقمية الهندية لم تصل إلى الهدف

كشف تقرير حديث أن المعاملات بالروبية الرقمية الهندية يبلغ متوسطها حاليًا حوالي 18,000 يوميًا، وهو أقل بكثير من الهدف الذي حدده بنك الاحتياطي الهندي (RBI) للوصول إلى مليون معاملة يوميًا بحلول نهاية العام. تأتي المعلومات من مصدر مجهول مطلع بشكل مباشر على الأمر.

بدأ بنك الاحتياطي الهندي برامج تجريبية في العام الماضي لاختبار استخدام الروبية الإلكترونية كبديل نقدي في أسواق التجزئة والجملة. ومع ذلك، يبدو أن اعتماد واستخدام العملة الرقمية لم يصل إلى المستويات المتوقعة.

تثير الأخبار تساؤلات حول جدوى وقبول العملات الرقمية في الهند. في حين أن العديد من البلدان حول العالم تتبنى العملات المشفرة، فقد اتخذت الهند نهجاً حذراً. وأعرب البنك المركزي في البلاد عن مخاوفه بشأن المخاطر المحتملة المرتبطة بالعملات الرقمية، مثل غسيل الأموال وقضايا حماية المستهلك، وحافظ على موقف محافظ.

ليس من الواضح ما هي العوامل التي ساهمت في الاستخدام الأقل من المتوقع للروبية الرقمية. ومع ذلك، فمن المحتمل أن يكون نقص الوعي والفهم، فضلاً عن التفضيل العام للمعاملات النقدية، قد أعاق اعتماد العملات الرقمية في البلاد.

ومع استمرار العملات الرقمية في اكتساب المزيد من الاهتمام على مستوى العالم، يبقى أن نرى ما إذا كانت الروبية الرقمية الهندية ستكون قادرة على التغلب على هذه التحديات وتحقيق هدفها المتمثل في إجراء مليون معاملة يوميًا بحلول نهاية العام.

مصادر:
- رويترز
- بنك الاحتياطي الهندي

By روبرت أندرو

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