يعكس مؤشر داو جونز الصناعي الخسائر ويغلق على ارتفاع

تمكن مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) من الارتداد من خسائره المبكرة يوم الخميس وأغلق اليوم مرتفعًا بنسبة 0.2٪ تقريبًا في الساعة 3 مساءً بالتوقيت الشرقي. ورافق هذه الحركة الإيجابية انخفاض في مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 2 سبتمبر، مع انخفاض العدد إلى 216,000 من 229,000 المنقحة في الأسبوع السابق. على الرغم من هذا التحسن، فإن احتمالات رفع سعر الفائدة في نوفمبر تبلغ 43.4٪، وفقًا لأداة CME FedWatch.

وبينما تمكن مؤشر داو جونز الصناعي من تغيير الأمور، لا يزال مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يشهد انخفاضًا بنسبة 0.3%، وانخفض مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.8% مع عمليات بيع أسهم التكنولوجيا. وتم تداول جميع المؤشرات الثلاثة تحت المتوسطات المتحركة لمدة 50 يومًا.

وفيما يتعلق بمؤشرات السوق الأخرى، كان حجم التداول أعلى في بورصة نيويورك ولكنه انخفض في مؤشر ناسداك مقارنة بنفس الوقت يوم الأربعاء. وشهد النفط الخام أيضًا انخفاضًا بأكثر من 0.5% إلى 86.95 دولارًا للبرميل، في حين انخفض العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 2%.

كان المستثمرون أيضًا يراقبون آخر التطورات في سوق العملات المشفرة. في وقت متأخر من يوم الخميس، قدمت شركة ARK Invest التابعة لشركة Cathie Wood وشركة 21 Shares لإدارة الأصول طلبًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات لتقديم صندوق تداول فوري للإيثريوم (ETF) سيحتفظ بالعملة المشفرة إيثريوم. وتنتظر شركات إدارة الأصول الكبرى الأخرى، مثل VanEck وBlackstone، أيضًا الموافقة على إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة الفورية في الولايات المتحدة.

ضمن أسهم مؤشر داو جونز، شهدت شركة Apple (AAPL) انخفاضًا حادًا بعد أنباء عن فرض الصين قيودًا على استخدام iPhone من قبل المسؤولين الحكوميين. كما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الأخرى في مؤشر داو جونز، بما في ذلك مايكروسوفت (MSFT) وسيسكو (CSCO). من ناحية أخرى، شهدت شركة Intel (INTC) زيادة في سعر سهمها، وانتقلت إلى منطقة الشراء بعد الاختراق يوم الثلاثاء. كان صعود إنتل مدفوعًا بالأخبار التي تفيد بأنها ستقدم خدماتها في مجال السباكة لشركة تصنيع الرقائق Tower Semiconductor (TSEM).

فيما يتعلق بأسهم محددة، ظلت Sprinklr (CXM) في منطقة الشراء على الرغم من تخليها عن بعض المكاسب في فترة ما بعد الظهر. من المقرر أن تعلن شركتا Smartsheet (SMAR) وBraze (BRZE) لبرامج المؤسسات عن أرباحهما بعد إغلاق السوق.

خارج مؤشر داو جونز، شهدت شركة GameStop (GME) انتعاشًا طفيفًا في سعر سهمها بعد نتائجها الفصلية. وأعلنت الشركة عن نمو في إيراداتها بنسبة 2% وانخفاض في الخسائر مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

بشكل عام، شهدت سوق الأسهم تحركات متباينة يوم الخميس، حيث تعافت بعض المؤشرات بينما واجهت مؤشرات أخرى تراجعات. وكان المستثمرون يراقبون عن كثب عوامل مختلفة، بما في ذلك مطالبات البطالة، وتطورات العملات المشفرة، وأداء الشركات الفردية بحثًا عن فرص الاستثمار المحتملة.

مصادر:

- إيكونودي

- أداة CME FedWatch