نظرة خاطفة على الكون المخفي: تلسكوب فيرمي يكشف عن عرض ضوئي كوني

ملخص: التقط تلسكوب فيرمي غاما راي الفضائي التابع لناسا صورًا مذهلة للضوء غير المرئي الذي يتخلل كوننا. باستخدام تقنية إشعاع جاما، يسمح التلسكوب للعلماء بمراقبة مصادر الطاقة مثل بقايا المستعرات الأعظم، والنجوم النابضة، والمجرات اللامعة. يوفر التسلسل الزمني الذي تم تجميعه مؤخرًا لبيانات فيرمي لمحة رائعة عن عرض الضوء الكوني المخفي عن أعيننا البشرية.

الغالبية العظمى من الضوء في الكون يقع خارج نطاق رؤية الإنسان. يمكن لأعيننا أن ترى فقط جزءًا صغيرًا من الطيف، وتترك الباقي، من موجات الراديو الطويلة إلى أشعة جاما القصيرة، غير مرئي. ومع ذلك، بمساعدة تكنولوجيا التلسكوب المتقدمة، نحن قادرون على استكشاف هذه الأبعاد غير المرئية للضوء.

أحد هذه الأدوات الرائدة هو تلسكوب فيرمي غاما-راي الفضائي التابع لناسا. تم إطلاق فيرمي في عام 2008، وكان يتطلع بلا كلل إلى الكون لدراسة مصادر إشعاع غاما. ينبعث هذا الضوء النشط للغاية من الظواهر السماوية مثل بقايا المستعرات الأعظم، والنجوم النابضة، والمجرات الزائفة، والمجرات اللامعة، التي تستمد طاقتها من الثقوب السوداء الهائلة.

إشعاع جاما غير مرئي من سطح الأرض بسبب تأثير الغلاف الجوي لدينا. للتغلب على هذه العقبة، تم وضع فيرمي في موقع استراتيجي في الفضاء لمراقبة هذا الضوء بعيد المنال. يكشف التسلسل الزمني للبيانات التي جمعها فيرمي عن عرض مذهل للظواهر الكونية، يمتد على مدى أكثر من عقد من الزمن.

أحد المشاهد المثيرة للاهتمام في الفاصل الزمني هو الشمس، وهي تنحني باستمرار عبر الشاشة. وبينما تبعث الشمس إشعاع غاما خافتًا نسبيًا، إلا أنها ليست مصدر هذا الضوء بحد ذاته. وبدلا من ذلك، فإن التفاعل بين جزيئات الإشعاع الكوني والغلاف الجوي للشمس ينتج إشعاع غاما.

معظم مصادر أشعة جاما التي اكتشفها فيرمي هي مجرات متوهجة. تعد هذه المجرات البعيدة موطنًا لثقوب سوداء نشطة فائقة الكتلة تتغذى على الغبار والغاز المحيط بها. ينشأ إشعاع غاما الذي لاحظه فيرمي من نفاثات قوية من المواد التي يتم قذفها بسرعات قصوى من أقطاب هذه الثقوب السوداء. في حالة المجرات البلازار، يتم توجيه إحدى هذه التدفقات مباشرة نحو الأرض، مما يجعلها تبدو أكثر سطوعًا من المجرات الأخرى.

يعرض التصوير الزمني لفيرمي أيضًا توهجات أشعة غاما المكثفة من مجرة ​​درب التبانة، والتي تسببها نفاثات قريبة من سرعة الضوء من الثقوب السوداء الهائلة في المجرات البعيدة. حدثت هذه الانفجارات منذ ملايين إلى مليارات السنين، وضوءها يصل الآن فقط إلى فيرمي بينما نشهد هذه الأحداث الكونية.

في حين أن الفاصل الزمني قد لا يلتقط انفجارات أقصر، مثل انفجارات أشعة غاما من المستعرات الأعظم، يتم تحليل بيانات فيرمي بدقة من قبل العلماء الذين يكرسون جهودهم لكشف أسرار الكون. كان من المقرر أصلاً أن يعمل فيرمي لمدة 5 إلى 10 سنوات فقط، وقد تجاوز التوقعات، وواصل مهمته لأكثر من 15.5 عامًا وما زال العدد في ازدياد. مع كل اكتشاف، يقربنا فيرمي من فهم أقوى الأحداث والأشياء في الكون، ويكشف النقاب عن الأسرار الخفية التي تكمن وراء إدراكنا البصري.