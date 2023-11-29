استكشاف إمكانات الجيل القادم من طائرات الهليكوبتر المريخية

تعمل الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) باستمرار على توسيع حدود استكشاف الفضاء. في تطور حديث، أصدرت وكالة ناسا مقطع فيديو آسر يعرض شفرات دوارة مصنوعة من ألياف الكربون مع إمكانية استخدامها في الجيل القادم من طائرات الهليكوبتر المريخية. تم إجراء هذا الاختبار التجريبي في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في جنوب كاليفورنيا، قبل يوم واحد فقط من الرحلة التاريخية لطائرة الهليكوبتر Ingenuity إلى المريخ.

إن التقدم في تكنولوجيا الشفرات الدوارة كبير. تم اختبار شفرات ألياف الكربون الجديدة، وهي أطول وأقوى من تلك الموجودة في مروحية Ingenuity Mars. على مدى ثلاثة أسابيع، تم تدوير الشفرات بسرعات أعلى وزوايا ميل متزايدة، بهدف تقييم قدرتها على تحمل السرعات الأسرع من الصوت. ومن اللافت للنظر أنهم وصلوا إلى سرعات تفوق سرعة الصوت أثناء الاختبار، متفوقين على أسلافهم.

تعتقد وكالة ناسا أن هذه الشفرات الأكثر كفاءة وقوة لديها القدرة على إحداث ثورة في مهام المريخ المستقبلية. ومن خلال تمكين طائرات هليكوبتر أكبر وأكثر قدرة، فإنها تفتح إمكانيات لمزيد من الاستكشاف والاكتشافات العلمية على الكوكب الأحمر. ومع ذلك، هناك تحديات يجب التغلب عليها، لا سيما إدارة الاضطراب الناجم عن الاهتزاز عندما تقترب أطراف الشفرات من سرعات تفوق سرعة الصوت.

بينما كان يتم اختبار الشفرات الدوارة المتطورة على الأرض، كانت مروحية Ingenuity Mars تتصدر عناوين الأخبار على المريخ نفسه. أكملت رحلتها التاسعة والخمسين، حيث ارتفعت إلى ارتفاع 59 قدمًا (66 مترًا)، مسجلة أعلى رحلة لها حتى الآن. شاركت وكالة ناسا مقطع فيديو رائعًا للرحلة، تم التقاطه بواسطة كل من Mastcam-Z على مركبة Perseverance Mars وكاميرا Navcam التي تشير إلى الأسفل من Ingenuity، مما يوفر منظورين فريدين.

ومع إنجازات Ingenuity الرائعة والاختبار الناجح للشفرات الدوارة المصنوعة من ألياف الكربون، صرحت ناسا بفخر أنه "لأول مرة في التاريخ، أصبح كوكبان موطنًا لاختبار تصميمات الطائرات المستقبلية." ويمثل هذا الحدث الهام التقارب بين التطورات الرائدة في تكنولوجيا الفضاء الجوي، مما يجعلنا أقرب إلى كشف أسرار المريخ.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي أهم إنجازات مروحية Ingenuity Mars؟

ج: حققت مروحية Ingenuity Mars أرقامًا قياسية جديدة في الارتفاع والسرعة الجوية على الكوكب الأحمر من خلال اختبارات الطيران التجريبية.

س: ما الذي يجعل الجيل التالي من الشفرات الدوارة المصنوعة من ألياف الكربون مهمًا؟

ج: إن الشفرات الدوارة الجديدة أطول وأقوى وأكثر كفاءة من سابقاتها، مما يحتمل أن يتيح استخدام مروحيات المريخ الأكبر والأكثر قدرة.

س: لماذا تعتبر إدارة الاضطراب تحديًا بسرعات تفوق سرعة الصوت؟

ج: عندما تقترب أطراف الشفرة من سرعات تفوق سرعة الصوت، قد يصبح من الصعب التحكم في الاضطراب المسبب للاهتزاز بسرعة.

س: كم عدد الرحلات التي أكملتها طائرة الهليكوبتر Ingenuity Mars؟

ج: أكملت طائرة الهليكوبتر Ingenuity Mars 66 رحلة، متجاوزة مهمتها المقررة لمدة 30 يومًا بـ 32 مرة.

س: من قال: "لقد كان اختبار الجيل القادم من طائرات الهليكوبتر المريخية أفضل ما في العالمين"؟

ج: أدلى تيدي تزانيتوس، مدير مشروع Ingenuity ومدير مروحيات استعادة عينات المريخ، بهذا التصريح.