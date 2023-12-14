طفرة جديدة في تكنولوجيا الليزر تُحدث ثورة في علاج السرطان

في اكتشاف رائد، كشف الباحثون في مختبر مصدر ضوء الليزر المتقدم (ALLS) التابع للمعهد الوطني للبحوث العلمية (INRS) عن تطبيق جديد لتكنولوجيا الليزر فائق السرعة التي يمكن أن تعزز بشكل كبير العلاج الإشعاعي في علاج الأورام. تتحدى الدراسة، التي أجراها البروفيسور فرانسوا ليغاري ونشرت في مجلة Laser & Photonics Review، الفهم التقليدي لنبضات الليزر عالية الطاقة وتوضح القدرة على تسريع الإلكترونات إلى طاقات في نطاق MeV (ميجا إلكترون فولت)، مقارنة ببعض أجهزة الإشعاع المستخدمة في معالجة السرطان.

أشارت المعرفة السابقة إلى أن تركيز نبضة ليزر بكثافة كافية في الهواء المحيط من شأنه أن يولد بلازما ويؤدي إلى تسارع الإلكترون إلى طاقات تصل إلى بضعة كيلو إلكترون فولت (كيلو إلكترون فولت) على الأكثر. ومع ذلك، تمكن فريق البحث من تجاوز هذا القيد الفيزيائي، وأثبت أنه يمكن تسريع الإلكترونات إلى طاقات في نطاق MeV في الهواء المحيط - أي ما يقرب من 1,000 مرة أعلى مما كان يعتقد سابقًا.

هذا الإنجاز له آثار كبيرة على علاج السرطان، وخاصة في تطوير العلاج الإشعاعي فلاش، وهو نهج جديد يوفر جرعات عالية من الإشعاع في وقت قصير للغاية. العلاج الإشعاعي فلاش لديه القدرة على حماية الأنسجة السليمة المحيطة بالأورام بشكل أكثر فعالية من العلاج الإشعاعي التقليدي. تشترك مصادر الإلكترون التي ينتجها شعاع الليزر الخاص بفريق البحث في الخصائص مع تلك المستخدمة في العلاج الإشعاعي للفلاش، مما يوفر طرقًا جديدة لفهم تأثير الفلاش وتحسين العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان.

ومع ذلك، يسلط هذا الاكتشاف الضوء أيضًا على ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع أشعة الليزر المركزة بإحكام في الهواء المحيط. ويشكل ارتفاع معدل الجرعة الإشعاعية للإلكترونات التي لوحظت خلال الدراسة خطر التعرض للإشعاع، ويؤكد الباحثون على أهمية تنفيذ ممارسات أكثر أمانًا في المختبرات لحماية المستخدمين من الإشعاع الضار.

يعد مصدر ضوء الليزر المتقدم (ALLS)، الموجود في المعهد الوطني للبحث العلمي (INRS)، عبارة عن بنية تحتية بحثية عالمية المستوى تركز على تطوير مصادر تعتمد على الليزر مع تطبيقات ثورية. تلقى ALLS، وهو عضو في شبكة LaserNetUS، تمويلًا من وزارة الاقتصاد والابتكار والطاقة (MEIE) والمؤسسة الكندية للابتكار (CFI) في إطار برنامج المبادرة العلمية الكبرى.

توفر هذه الدراسة الرائدة نقطة انطلاق لمزيد من التقدم في تكنولوجيا الليزر وقدرته على إحداث تحول في علاج السرطان. ومن خلال الأبحاث المستمرة، يمكن أن يؤدي هذا التطبيق المبتكر إلى علاج إشعاعي أكثر فعالية وأمانًا لمرضى السرطان في جميع أنحاء العالم.