صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يلتزمان بمعالجة تغير المناخ ومواطن الضعف المتعلقة بالديون والتحولات الرقمية

في بيان مشترك نادر، تعهد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بزيادة تعاونهما في معالجة القضايا العالمية الملحة مثل تغير المناخ، ونقاط الضعف المتعلقة بالديون، والتحولات الرقمية للبلدان. وتدرك المؤسستان التحديات المتصاعدة التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الكوارث المناخية المتزايدة، وتباطؤ النمو، والتفتت الجيوسياسي، وتعتقدان أنه من خلال العمل معا، يمكنهما تقديم مساهمة حاسمة.

إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين تأسسا في عام 1944 في اجتماع عقد في بريتون وودز بولاية نيو هامبشاير، يتمتعان بموقع جيد بفضل عضويتهما العالمية وخبراتهما المتخصصة لمساعدة البلدان على معالجة هذه التحديات بفعالية. ومن المقرر أن يحضر رئيس البنك الدولي الجديد أجاي بانجا أول قمة له لمجموعة العشرين، وهو مفوض بتوسيع موارد البنك لمعالجة تغير المناخ، والأوبئة، والهشاشة، وغير ذلك من الأزمات العالمية إلى جانب مهمته التقليدية في مكافحة الفقر.

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن التركيز على إصلاح البنك الدولي وغيره من مقرضي التنمية متعددي الأطراف في قمة مجموعة العشرين. وتنظر الولايات المتحدة إلى هذه المؤسسات باعتبارها ثقلاً موازناً مهماً لإقراض الصين في الخارج. ولمواجهة تغير المناخ، يخطط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتعاون على "أساس أكثر تنظيما ومؤسسيا". ويشمل ذلك إضفاء الطابع الرسمي على اجتماعات منتظمة للفريق الاستشاري المعني بالمناخ التابع للبنك والصندوق كل شهرين للنظر في التطورات المتعلقة بالمناخ في المشروعات الرئيسية. كما سيتم استخدام الصندوق الاستئماني للقدرة على الصمود والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، والذي يوفر التمويل لمشاريع الصمود في وجه تغير المناخ والمشاريع الانتقالية للبلدان المتوسطة الدخل.

بالإضافة إلى ذلك، ستعمل المؤسستان على دمج الاعتبارات المناخية في جهودهما بشأن القدرة على تحمل ديون البلدان المنخفضة الدخل. وقد بدأوا بالفعل العمل بشكل وثيق فيما يتعلق بالقدرة على تحمل الديون، والدعوة إلى تحسين أطر إعادة الهيكلة، وأطلقوا مائدة مستديرة للديون السيادية في العام الماضي لتوحيد مفاهيم إعادة الهيكلة والتعجيل بمعالجة الديون.

علاوة على ذلك، سيتعاون صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعدة البلدان في تحولاتها الرقمية. وسيتضمن ذلك ربط المواطنين بالخدمات عبر الإنترنت وتقليل العوائق التي تحول دون الشمول الرقمي. وستساعد جهودهم المشتركة البلدان على زيادة فعالية أنظمة تحصيل الإيرادات والإنفاق وتسخير فوائد التقنيات الرقمية الجديدة مع إدارة المخاطر المرتبطة بها.

وفي الختام، اتخذ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خطوة مهمة في الالتزام بمعالجة تغير المناخ، ونقاط الضعف المتعلقة بالديون، والتحولات الرقمية في البلدان. ويهدف نهجهم التعاوني إلى توفير الدعم الحاسم للبلدان في مواجهة هذه التحديات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

مصادر:

– رويترز: https://www.reuters.com/business/sustainable-business/imf-world-bank-promise- Closer-ties-help-tackle-global-challenges-2022-09-07/

– صندوق النقد الدولي: https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/09/07/sp090722-international-mential-fund-world-bank-pledge-to-step-up-cooperation