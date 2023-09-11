تم الكشف عن نافذة إطلاق Samsung Galaxy Ring في حدث Galaxy S24 في يناير

يبدو أن Galaxy Ring الذي طال انتظاره من سامسونج، وهو جهاز يمكن ارتداؤه يركز على الصحة، لن يتم إصداره هذا العام. ومع ذلك، تشير التقارير الأخيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن Ring في حدث الكشف عن Galaxy S24 القادم في يناير. في الواقع، يُعتقد أن Galaxy Ring سيكون المنتج النجم للحدث، وربما يطغى على سلسلة Galaxy S24 نفسها.

في حين أن سامسونج تعقد عادةً أحداث Unpacked لإصدارات الهواتف الجديدة في فبراير، فقد كانت هناك حالات إطلاق في يناير أيضًا. مع ظهور تسريبات تفصيلية بالفعل حول سلسلة Galaxy S24، فمن المعقول أن تختار الشركة إطلاقًا مبكرًا هذه المرة. ويظل عدم اليقين الرئيسي هو ما إذا كان الخاتم سيكون جاهزًا في الوقت المناسب للحدث.

وفقًا للمصادر، تستعد شركة سامسونج لإنتاج كميات كبيرة من هاتف Galaxy Ring. ومع ذلك، كان التقدم بطيئًا بسبب التصاريح التنظيمية الإضافية المطلوبة لمنتج التتبع الصحي. من المتوقع أن يقوم Ring بدمج الميزات التي تركز على الصحة في Galaxy Watches مع إمكانية حذف وظائف الساعة الذكية التقليدية، مثل الشاشة.

يتمتع التصميم المدمج والسري لـ Galaxy Ring بالقدرة على جذب جمهور أوسع. قد تجتذب الأفراد الذين يفضلون جماليات الساعة الكلاسيكية أو أولئك الذين يفضلون عدم ارتداء ساعة على الإطلاق، ولكنهم ما زالوا يرغبون في ميزات مثل تتبع النوم ومراقبة معدل ضربات القلب وتتبع التمارين الرياضية. إذا كانت الشائعات دقيقة، فإن Galaxy Ring سيكون أكثر من مجرد سوار ذكي على شكل حلقة؛ وسيمثل هذا الإنجاز الكبير التالي لشركة سامسونج في سوق التكنولوجيا القابلة للارتداء.

المصدر: [المصدر (باللغة الصينية)] [عبر]