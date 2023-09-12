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تتعاون IBM وParle Products لتسريع التحول الرقمي باستخدام السحابة والذكاء الاصطناعي

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 12، 2023
تتعاون IBM وParle Products لتسريع التحول الرقمي باستخدام السحابة والذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة IBM وParle Products عن تعاون موسع لدفع التحول الرقمي في صناعة الأغذية والمشروبات. وكجزء من هذا التعاون، ستقوم Parle Products، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع البسكويت والحلويات في الهند، بالاستفادة من تقنيات IBM السحابية والذكاء الاصطناعي (AI) لتعزيز عملياتها وتطوير المنتجات وتجربة العملاء.

من خلال استخدام الحوسبة السحابية، تهدف Parle Products إلى تبسيط إدارة سلسلة التوريد الخاصة بها، وتحسين عمليات الإنتاج، وتحسين الكفاءة التشغيلية الشاملة. ومن خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركة الحصول على رؤى قيمة من تحليلات البيانات، مما يتيح اتخاذ قرارات أفضل وتطوير المنتجات بشكل أفضل.

وسيركز هذا التعاون أيضًا على تعزيز تجربة عملاء Parle Products من خلال الاستفادة من روبوتات الدردشة والمساعدين الافتراضيين التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. وستمكن هذه التقنيات منتجات Parle من تقديم توصيات مخصصة، والرد على استفسارات العملاء في الوقت الفعلي، وتقديم تجربة عملاء سلسة وجذابة.

علاوة على ذلك، ستعمل الشراكة على دفع الابتكار في صناعة الأغذية والمشروبات من خلال استكشاف التقنيات المتقدمة مثل blockchain وإنترنت الأشياء (IoT). تتمتع هذه التقنيات بالقدرة على تحسين إمكانية التتبع، وضمان سلامة المنتج، وتمكين إدارة سلسلة التوريد بشكل أكثر كفاءة.

بشكل عام، يجسد هذا التعاون بين IBM وParle Products قوة التحول الرقمي في إحداث ثورة في صناعة الأغذية والمشروبات. من خلال تسخير قدرات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، يمكن لشركة Parle Products تحقيق التميز التشغيلي، ودفع الابتكار، وتقديم تجارب فائقة للعملاء.

مصادر:
- آي بي إم: https://www.ibm.com/in-en
– منتجات بارلي: http://www.parleproducts.com/

By مامفو بريشيا

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