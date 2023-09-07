يقدم iPadOS 17 دعمًا لأجهزة UVC: تغيير قواعد اللعبة لمنشئي الفيديو واللاعبين

يقدم iPadOS 17 تغييرًا كبيرًا تم إعداده لإسعاد منشئي الفيديو واللاعبين، وهو دعم أجهزة UVC (فئة فيديو USB). وهذا يعني أن أجهزة iPad يمكنها الآن التعرف على كاميرات الويب الخارجية والكاميرات وبطاقات الحصول على الفيديو والأجهزة الأخرى المتصلة عبر USB-C. على الرغم من أن هذه الإضافة قد تبدو في البداية غير مثيرة، إلا أنها تحولت إلى مصدر للمتعة والتجريب للعديد من المستخدمين.

اكتشف أحد المستخدمين طريقة فريدة بشكل خاص للاستفادة من هذه الميزة الجديدة. وباستخدام دعم UVC، تمكنوا من استخدام كاميرا Game Boy ككاميرا ويب لإجراء مكالمات FaceTime على جهاز iPad Pro الخاص بهم. على الرغم من أن هذا قد يبدو سخيفًا، إلا أنه يوضح تعدد استخدامات دعم UVC في iPadOS 17.

قبل الخوض في تجارب غير عادية لالتقاط الأشعة فوق البنفسجية على iPad Pro، من المهم فهم الأساسيات. تعد الطريقة التي يعمل بها التقاط UVC على iPad Pro بسيطة – إذا تم توصيل كاميرا متوافقة بجهاز iPad، فإن تطبيقات مثل FaceTime ستتحول إليها تلقائيًا كمصدر الفيديو الافتراضي. وهذا يجعل من السهل استخدام كاميرات الويب أو الكاميرات الخارجية لإجراء مكالمات الفيديو أو التقاط المحتوى دون الحاجة إلى تكوين إضافي.

بالإضافة إلى كاميرات الويب، يفتح دعم UVC إمكانية استخدام بطاقات التقاط الألعاب، ومحولات DSLR، وملحقات USB الأخرى لتوصيل مصدر فيديو USB بجهاز iPad Pro. وهذا يعني أنه يمكن للاعبين الآن ممارسة الألعاب من Nintendo Switch أو Steam Deck على شاشة Retina Display الخاصة بجهاز iPad Pro باستخدام بطاقة التقاط ألعاب خارجية.

لإنجاز هذا العمل، يحتاج المستخدمون إلى تطبيق على جهاز iPad الخاص بهم يمكنه قراءة إدخال الفيديو من أجهزة UVC المتصلة. أحد هذه التطبيقات هو Capture Pro: UVC Viewer، وهي أداة مساعدة تم تطويرها بواسطة Jingcheng Tang والتي تستخدم واجهات برمجة تطبيقات iPadOS 17 الجديدة لعرض الفيديو والتقاطه من مصادر خارجية.

تمتد الإمكانيات إلى أبعد من ذلك مع القدرة على استخدام Game Boy Camera ككاميرا ويب. من خلال توصيل كاميرا Game Boy بوحدة تحكم الجيب وإرسال تغذية الفيديو إلى iPad Pro عبر محولات HDMI، يمكن للمستخدمين تحقيق المظهر الفريد للشخصية مباشرة من لعبة Game Boy أثناء مكالمات FaceTime.

بشكل عام، يفتح دعم أجهزة UVC في iPadOS 17 إمكانيات إبداعية جديدة لمنشئي الفيديو واللاعبين على حدٍ سواء. فهو يتيح سهولة التكامل بين كاميرات الويب والكاميرات ومصادر الفيديو الخارجية، مما يجعل iPad Pro أداة أكثر تنوعًا لمجموعة من أنشطة إنشاء المحتوى والألعاب.

مصادر:

- تفاحة

– نزكست

- جينغشنغ تانغ

المفاهيم:

- UVC (فئة فيديو USB): معيار يحدد إمكانيات بث الفيديو عبر اتصالات USB.

– بطاقات التقاط الألعاب: الأجهزة التي تلتقط وتسجل لقطات اللعب من وحدات تحكم الألعاب أو أجهزة الكمبيوتر.

- محولات DSLR: الملحقات التي تتيح توصيل كاميرا DSLR بأجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية.