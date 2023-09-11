الركوب في Waymo: لمحة عن مستقبل النقل المستقل

في الآونة الأخيرة، أتيحت الفرصة لمحرر CNBC للتكنولوجيا والمناخ مات روزوف لركوب سيارة Waymo، وهي سيارة ذاتية القيادة تابعة لشركة Alphabet، مع ابنه المراهق. لقد كانت التجربة هادئة تمامًا، وكانت على وشك الملل، وهو ما يمثل شهادة على جاهزية وإمكانات تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة.

نظرًا لأن المركبات ذاتية القيادة أصبحت أكثر انتشارًا في شوارع سان فرانسيسكو، حيث تعمل مركبات Waymos وGM Cruise بدون سائقين آمنين، كان روزوف وابنه متحمسين لاختبار وسيلة النقل المبتكرة هذه. وباستخدام تطبيق Waymo على هاتفه، طلبا بسهولة توصيلة من الصيدلية المحلية إلى منزلهما، مما وفر على نفسيهما رحلة شاقة شديدة الانحدار.

عندما دخلوا Waymo، تم الترحيب بهم من خلال تصميم داخلي لطيف يغمره الضوء الوردي، مع تشغيل الموسيقى المحيطة في الخلفية. كانت الرحلة نفسها سلسة ومريحة، حيث كانت السيارة تتنقل بثقة في الشوارع الضيقة والأقسام الصعبة بسهولة.

كان أداء Waymo كما لو كان هناك إنسان كفؤ خلف عجلة القيادة، حيث عبر خطوطًا مركزية خيالية للمناورة حول السيارات المتوقفة وتجنب العوائق بشكل فعال. ظلت السرعة ثابتة عند أقل بقليل من 25 ميلاً في الساعة، مما يضمن رحلة آمنة ومنضبطة.

على الرغم من الرحلة القصيرة، حاول روزوف وابنه توصيل أجهزتهم بوحدة التحكم في السيارة، مما سلط الضوء على إمكانية توفير خيارات الترفيه الشخصية أثناء الرحلات ذاتية القيادة. ومع ذلك، سرعان ما أدركوا أن الرحلة كانت على وشك الانتهاء، مع اقتراب Waymo من نقطة الإنزال الخاصة بهم.

وفي نهاية الرحلة، نزلوا من السيارة بعد اتباع تعليمات المساعد الصوتي الموجود على متن الطائرة. كلفتهم الرحلة 8 دولارات، وهو نفس المبلغ الذي كانوا سيدفعونه مقابل رحلة مع Lyft أو Uber. ومع ذلك، مع عدم وجود سائقين للدفع، فإن جميع الإيرادات الناتجة تذهب مباشرة إلى الشركة.

بشكل عام، تركت التجربة إعجاب روزوف وتفكيره في مستقبل السيارات ذاتية القيادة. في البداية، كان متشككًا، معتقدًا أن المركبات ذاتية القيادة كانت دائمًا على بعد سنوات قليلة من أن تصبح حقيقة. ولكن بعد تجربة رحلة سلسة وهادئة في Waymo، يرى الآن إمكانية أن تصبح وسائل النقل ذاتية القيادة أمرًا شائعًا في الرحلات الحضرية القصيرة، بشرط أن تتمكن شركات مثل Waymo من التوسع بشكل فعال.

ومع تطبيق التكنولوجيا المتقدمة وتدابير السلامة، تتمتع المركبات ذاتية القيادة بالقدرة على تغيير طريقة سفرنا. ويجب على المستهلكين والمستثمرين والجهات التنظيمية أن يعدوا أنفسهم لهذا التحول الوشيك، حيث أن السيارات ذاتية القيادة ليست موجودة هنا فحسب، بل هي أيضًا خيار طبيعي وآمن للنقل.

مصادر:

- روزوف، مات. "لقد قمت بجولة في سيارة أجرة Waymo الآلية." سي ان بي سي.