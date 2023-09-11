لماذا لا أتمكن دائمًا من الوصول إلى كاميرا iPhone 14 Pro الخاصة بي

في معرض استعادي حديث حول قدرات الكاميرا في iPhone 14 Pro، يفكر المؤلف في أسباب عدم استخدامها لالتقاط العديد من اللحظات المهمة. مع الاعتراف بأن iPhone 14 Pro عبارة عن كاميرا جيدة ويمكن أن تنتج نتائج رائعة، فقد وجدوا أنفسهم يبحثون عن أجهزة أخرى بدلاً من ذلك. ويسلط المؤلف الضوء على عدة أسباب لذلك.

أحد العوامل الرئيسية هو الراحة. عند التقاط صور المنتج للمقالات، يستخدم المؤلف عادةً كاميرا عادية. ومع ذلك، هناك أوقات يكون فيها استخدام الهاتف أكثر ملاءمة، ويصبح iPhone 14 Pro هو الجهاز المفضل. يُشار إلى سهولة تحرير الصور في الوضع الرأسي والنقل السريع للصور إلى جهاز Mac الخاص بهم باستخدام AirDrop كمزايا.

ويقدم المؤلف أمثلة على الصور الملتقطة بهاتف iPhone 14 Pro، بما في ذلك صور الجهاز لمقارنات الكاميرا ولقطات لمنتجات مختلفة. وفي حين أنهم سعداء بالنتائج ويعتبرونها جيدة بما يكفي للنشر، فإنهم يعتقدون أن الهواتف الذكية الأخرى يمكن أن تحقق نتائج أفضل، وإن كان ذلك باستخدام أدوات تحرير أقل سهولة وعمليات نقل أكثر تعقيدًا.

أحد الجوانب التي خيبت أمل المؤلف عند استخدام كاميرا iPhone 14 Pro للحياة اليومية هو ميلها إلى جعل الصور داكنة جدًا. تؤدي مستويات التباين القوية وإدارة التعرض الضعيفة إلى صور غامضة ومظلمة تفقد التفاصيل والحالة المزاجية لبيئة الحياة الواقعية. يمكن أن يساعد التحرير إلى حد ما، ولكن الضرر قد حدث بالفعل.

يأخذ المؤلف أيضًا في الاعتبار التحسينات التي تم إدخالها على كاميرات الهواتف الذكية الأخرى على مر السنين. يذكرون التقريب البصري 10x متعدد الاستخدامات لهاتف Samsung Galaxy S23 Ultra والبراعة التقنية لـ Google Pixel 7 Pro كأمثلة على الأجهزة المنافسة التي تتميز بميزات كاميرا أكثر إثارة وإفادة من iPhone 14 Pro. لقد فقد المؤلف جاذبية الميزات الفريدة لجهاز iPhone، مثل الوضع السينمائي.

عند مقارنة الصور الحديثة التي تم التقاطها باستخدام Google Pixel Fold وiPhone 14 Pro، وجد المؤلف أن الصور من Pixel أكثر جاذبية وقام بمشاركتها بدلاً من ذلك. وقد لوحظ هذا الاتجاه أيضًا في اختبارات الكاميرا المتتالية، حيث تفوقت أجهزة أخرى مثل Samsung Galaxy S23 Ultra على iPhone 14 Pro.

ويخلص المؤلف إلى أن كاميرا iPhone 14 Pro فقدت سحرها. بينما اعتادوا الاعتماد على iPhone 12 Pro باعتباره هاتف الكاميرا المفضل لديهم، إلا أنهم لم يختبروا نفس المستوى من الاستمتاع مع iPhone 13 Pro أو iPhone 14 Pro. خيبة الأمل في كاميرا iPhone 14 Pro لا تتأثر بالتجارب السابقة بل بعيوبها الخاصة.

المصادر: أندي بوكسال / الاتجاهات الرقمية