هواوي ستتبنى معالجات كيرين المطورة ذاتيًا بالكامل في عام 2024، مما يؤثر على كوالكوم

من المقرر أن تتبنى العلامة التجارية الصينية للهواتف الذكية هواوي معالجات Kirin المطورة ذاتيًا بشكل كامل في هواتفها الذكية الجديدة بدءًا من عام 2024. ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير كبير على شركة كوالكوم لصناعة الرقائق، وفقًا للمحلل الرائد Ming-Chi Kuo.

ويتوقع كو أن كوالكوم لن تفقد طلبات هواوي تمامًا اعتبارًا من عام 2024 فصاعدًا فحسب، بل ستواجه أيضًا انخفاضًا في الشحنات إلى ماركات الهواتف الذكية الصينية الأخرى بسبب المنافسة من هواوي. تعد شركة Huawei أحد العملاء الرئيسيين لشركة Qualcomm، حيث اشترت ما بين 23 إلى 25 مليونًا و40 إلى 42 مليونًا من شرائح SoC للهواتف المحمولة من صانع الرقائق في عامي 2022 و2023 على التوالي.

ومع اعتماد هواوي الكامل لمعالجات Kirin، من المتوقع أن تنخفض شحنات كوالكوم إلى العلامات التجارية للهواتف الذكية الصينية في عام 2024 بما لا يقل عن 50-60 مليون وحدة مقارنة بالعام السابق، ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض في السنوات التالية. ويشير كو إلى أن شركة كوالكوم قد تبدأ حرب أسعار في السوق الصينية للحفاظ على حصتها في السوق، لكن هذا قد يكون له تأثير سلبي على أرباحها.

بالإضافة إلى هذه التحديات، تواجه شركة كوالكوم أيضًا مخاطر محتملة أخرى. الحصة السوقية لـ Exynos 2400 من سامسونج في هواتفها المحمولة أعلى من المتوقع، وتخطط شركة Apple لاستخدام شريحة المودم الخاصة بها بدءًا من عام 2025. وتزيد هذه العوامل من عدم اليقين لدى Qualcomm والانخفاض المحتمل في مكانتها في السوق.

ومن الجدير بالذكر أن هواوي والشركة الصينية لتصنيع أشباه الموصلات (SMIC) قامتا بتطوير معالج متطور بدقة 7 نانومتر لتشغيل أحدث هواتف هواوي الذكية. يتم استخدام الشريحة، المعروفة باسم Kirin 9000s، في الهاتف الذكي Huawei Mate 60 Pro.

ومع انتقال شركة Huawei إلى استخدام معالجات Kirin المطورة ذاتيًا، فمن المتوقع أن يكون التأثير على شركة Qualcomm كبيرًا. ويشكل فقدان طلبات هواوي والمنافسة في السوق الصينية تحديات أمام مبيعات كوالكوم المستقبلية وحصتها في السوق.

مصادر:

– مينغ تشي كو، محلل في شركة تي إف إنترناشيونال للأوراق المالية

– شركة تحليل السوق TechInsights