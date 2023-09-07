يستخدم الهاتف الذكي الجديد من هواوي المزيد من مكونات الرقائق المصنوعة في الصين، مما يعكس التقدم التكنولوجي

وفقًا لشركة الأبحاث TechInsights، يشتمل أحدث هاتف ذكي متطور من شركة Huawei Technologies على نسبة أعلى من مكونات الرقائق المصنعة محليًا مقارنة بالطرز السابقة. وهذا يدل على التقدم الذي أحرزته الصين في صناعة أشباه الموصلات. خضع الجهاز الجديد، Mate 60 Pro، لفحص تفصيلي من قبل TechInsights.

صرح المحلل Dan Hutcheson من TechInsights أن ما يقرب من ثلثي السيليكون الموجود في الهاتف الذكي هو قدرة محلية الصنع. ويمثل هذا تقدمًا كبيرًا مقارنة بالأجهزة التي كانت موجودة منذ عامين إلى ثلاثة أعوام، حيث تم إنتاج ثلث السيليكون المستخدم محليًا. كما أبرز هاتشيسون أن الهاتف مدعوم بشريحة متقدمة تم تصنيعها من قبل شركة SMIC، أكبر شركة تصنيع الرقائق المتعاقد عليها في الصين، باستخدام تقنية 7 نانومتر. يُظهر هذا الاختراق، وسط العقوبات الأمريكية، قدرة الصين على الحفاظ على قدرتها التنافسية في صناعة الرقائق العالمية.

في السابق، كان من المتوقع أن تكافح الصين لمواكبة شركات الرقائق الرائدة في العالم، لكن هاتشسون يعتقد أنها تتأخر حاليًا بمقدار 2-2.5 عقدة فقط. وعلى الرغم من التكهنات المتعلقة بالتكلفة وعائد الإنتاج لشريحة هواوي الجديدة، يعتقد هاتشيسون أن معدلات عائد الإنتاج يمكن أن تكون أعلى من 50%. وأشاد بالجودة الفائقة للرقاقة مقارنة بالتكرار السابق لشريحة 7 نانومتر التي طورتها SMIC أيضًا.

ردًا على البحث، لم تقدم Huawei وSMIC تعليقات بعد. واجهت أعمال الهواتف الذكية لشركة Huawei انتكاسات شديدة عندما فرضت الولايات المتحدة قيودًا على صادرات التكنولوجيا إلى الشركة في عام 2019. ومن المحتمل أن يكون هذا الجهاز الأخير من Huawei بداية لجهود الشركة لاستعادة مكانتها في سوق الهواتف الذكية والتنافس مع شركة Apple.

ومن الجدير بالذكر أن بعض مقاطع الفيديو التي نشرها المستخدمون الأوائل لهاتف Huawei Mate 60 Pro، تشير إلى أن الهاتف يحتوي على شرائح ذاكرة فلاش NAND المصنعة من قبل شركة SK Hynix Inc، وهي شركة كورية جنوبية. ومع ذلك، قامت شركة SK Hynix بتعليق مبيعات الرقائق لشركة Huawei طوعًا بعد العقوبات الأمريكية. ردًا على هذا الأمر، ذكرت شركة SK Hynix أنها لم تعد تتعامل مع شركة Huawei وأنها تلتزم بشكل صارم بقيود التصدير التي تفرضها الحكومة الأمريكية.

وبشكل عام، فإن دمج هواوي لمزيد من مكونات الرقائق المصنوعة في الصين في هواتفها الذكية يدل على تقدم الصين في مجال أشباه الموصلات. وقد يؤدي أداء الهاتف، إلى جانب التطورات المستقبلية، إلى تسهيل عودة هواوي إلى الظهور في سوق الهواتف الذكية التنافسي.

مصادر:

- رؤى فنية،

- رويترز