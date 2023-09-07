يعرض الهاتف الذكي الجديد من هواوي التقدم الذي حققته الصين في تكنولوجيا أشباه الموصلات

وفقًا لشركة الأبحاث TechInsights، يتميز أحدث الهواتف الذكية المتطورة من شركة Huawei Technologies بمزيد من مكونات الرقائق المصنوعة في الصين مقارنة بنماذجها السابقة. ويسلط هذا التطور الضوء على التقدم الذي أحرزته بكين في صناعة أشباه الموصلات. قامت TechInsights بتشريح الجهاز للكشف عن أصول مكوناته.

وأشار دان هتشيسون، أحد المحللين في شركة TechInsights، إلى أن رقائق السيليكون الخاصة بالهواتف الذكية الجديدة يتم إنتاجها محليًا في الغالب. يعد هذا تقدمًا كبيرًا نظرًا لأن النماذج السابقة كانت تحتوي على حوالي ثلث المكونات المصنوعة في الصين فقط. صرح هتشسون قائلاً: "هذا تقدم كبير آخر حققوه."

أحد المكونات الرئيسية التي تشغل الهاتف هي شريحة متقدمة تم تصنيعها بواسطة SMIC، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين. وتستخدم هذه الشريحة تقنية 7 نانومتر، وهو ما يعتبر إنجازًا كبيرًا لشركة Huawei وSMIC، وكلاهما تعرض لعقوبات من الولايات المتحدة. وذكر هاتشسون أن هذا التطور يوضح قدرة الصين على البقاء على بعد جيلين إلى جيلين ونصف فقط من كبريات شركات الرقائق في العالم.

وقد أثيرت أسئلة حول تكلفة تحقيق هذا الاختراق وعائد إنتاج الرقاقة. وتتكهن بعض شركات الأبحاث بأن عملية تصنيع 7 نانومتر الخاصة بشركة SMIC لديها معدل عائد أقل من 50%، وهو أقل من متوسط ​​الصناعة. يمكن أن يحد العائد المنخفض من توفر الشريحة ويؤثر على محاولة هواوي لاستعادة هيمنتها السابقة على السوق.

ومع ذلك، أعرب هاتشيسون عن ثقته في أن معدل إنتاج الرقاقة معقول، وقدره بأكثر من 50%. وأكد أن الشريحة جيدة الصنع وتتفوق على النسخة السابقة التي فحصتها شركة TechInsights. وأشار إلى أن استثمارات الصين في المعدات المتقدمة عززت قدرتها على إنتاج رقائق عالية الجودة.

عانت أعمال الهواتف الذكية لشركة Huawei منذ أن فرضت الولايات المتحدة قيودًا على التصدير في عام 2019. ومع ذلك، يعتقد المحللون أن هذا الهاتف الذكي الجديد يمكن أن يكون الخطوة الأولى للشركة نحو التعافي والتنافس مع منافستها في الصناعة Apple.

ونشر المستخدمون الأوائل للهاتف مقاطع فيديو تشير إلى أن الجهاز يحتوي على شرائح ذاكرة فلاش NAND من شركة SK Hynix الكورية الجنوبية. ومع ذلك، علقت SK Hynix طوعًا مبيعات الرقائق لشركة Huawei بعد أن واجهت الشركة الصينية عقوبات أمريكية. صرحت SK Hynix بأنها تلتزم بشكل صارم بقيود التصدير التي تفرضها الحكومة الأمريكية.

وفي الختام، يعرض الهاتف الذكي الجديد من هواوي التقدم الذي حققته الصين في تكنولوجيا أشباه الموصلات. يشتمل الجهاز على المزيد من مكونات الرقائق محلية الصنع، مما يشير إلى التقدم الذي أحرزته بكين في هذا المجال. وفي حين أن هناك مخاوف بشأن تكلفة وإنتاجية الرقائق، يعتقد الخبراء أن الصين قطعت خطوات كبيرة في قدرتها على التنافس مع الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الرقائق.

مصادر:

– تحليل TechInsights

- رويترز