هواوي تطلق ثلاثة هواتف Mate 60 بدعم 5G كخطوة نحو التوسع العالمي

أطلقت شركة هواوي سرا ثلاثة هواتف ذكية جديدة في الأسبوعين الماضيين، وكلها تأتي مع دعم 5G. وتشير المصادر الصينية إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية جهود هواوي المتجددة للاستحواذ على حصة أكبر من سوق الهواتف الذكية العالمية.

ذكر مطلعون نقلاً عن IT Home أن شركة Huawei تخطط لتعزيز مكانتها في السوق المحلية في الصين مع توسيع وجودها في الخارج في نفس الوقت. ومع ذلك، لا يوجد حاليا جدول زمني محدد متاح لهذه الاستراتيجية.

وبسبب الحرب التجارية المستمرة بين الصين والولايات المتحدة، واجهت شركة هواوي قيودًا صارمة على الوصول إلى التقنيات الأمريكية لأكثر من خمس سنوات. على الرغم من ذلك، تم تجهيز هواتف Mate 60 وMate 60 Pro وMate 60 Pro+ بقدرات 5G وتتميز بمجموعة شرائح Kirin 9000S، التي تستخدم عملية تقنية 7 نانومتر.

وردًا على الاستفسارات حول مجموعة الشرائح، لم تقدم شركة Huawei تعليقًا رسميًا. ومع ذلك، تشير التقارير المحلية إلى أن الشريحة مصنوعة بالكامل في الصين، مما يثير تساؤلات حول كيفية حصول الشركات الصينية على الخبرة اللازمة لمثل هذه العمليات التكنولوجية المعقدة خلال فترة قصيرة.

قامت شركة Huawei مؤخرًا بزيادة توقعات إنتاجها السنوي من 30 مليونًا إلى 38 مليون وحدة. من بينها، تم شحن 20 مليون وحدة بالفعل، ومن المتوقع أن يساهم جهاز Mate 60 Pro بـ 6 ملايين وحدة إضافية، وهو ما يمثل ثلث الطلبات المتبقية.

وكانت هناك تكهنات بأن سلسلة هواتف Mate 60 قد لا يتم إصدارها خارج الصين، لكن شركة Huawei لم تصدر بيانًا رسميًا حول هذا الموضوع. وهذا يترك الإمكانية مفتوحة للإطلاق العالمي في المستقبل.

في الماضي، كانت حصة هواوي في سوق الهواتف الذكية الصينية تبلغ 42%، لكنها انخفضت منذ ذلك الحين إلى أقل من 10%. وفي الوقت نفسه، انخفضت حصتها في السوق العالمية ستة أضعاف منذ منتصف عام 2019، حيث تبلغ حاليًا 3٪.

المصادر: IT Home (مصدر صيني)

التعاريف:

مجموعة شرائح Kirin 9000S – مجموعة شرائح طورتها شركة Huawei، وتتضمن تقنية متقدمة لتحسين الأداء.

5G – الجيل الخامس من التكنولوجيا اللاسلكية، مما يوفر سرعات إنترنت أسرع ويدعم مجموعة واسعة من التطبيقات.

سوق الهواتف الذكية – الصناعة التي تشمل إنتاج وبيع الهواتف المحمولة القادرة على أداء وظائف مختلفة، مثل الاتصال والمراسلة وتصفح الإنترنت.