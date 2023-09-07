Huawei Mate 60 Pro+: تسرب يكشف عن إصدارات الذاكرة

كشف تسريب حديث عن إصدارات الذاكرة لهاتف Huawei Mate 60 Pro+ القادم. من المتوقع أن تكون هذه الإضافة المرتقبة إلى سلسلة Mate 60 أقوى هاتف في المجموعة.

وفقًا للتسريب، سيأتي هاتف Huawei Mate 60 Pro+ مزودًا بذاكرة وصول عشوائي مذهلة تبلغ 16 جيجابايت. فيما يتعلق بالتخزين، سيكون للمشترين الاختيار بين خيارين – 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت. يشير هذا إلى أن الهاتف سوف يلبي احتياجات المستخدمين الذين يحتاجون إلى قدر كبير من الذاكرة لأنشطة هواتفهم الذكية.

ذكر التسريب أيضًا أن السعر المبدئي لجهاز Mate 60 Pro + يمكن أن يكون 8,999 يوان صيني، أي ما يقرب من 1,231 دولارًا / 1,150 يورو. تعكس نقطة السعر هذه الحالة الرئيسية للجهاز وتتوافق مع النطاق السعري للهواتف الذكية المتطورة الأخرى.

إحدى الميزات البارزة في هاتف Mate 60 Pro+ هي إعداد الكاميرا الرباعية في الخلف، والتي من المتوقع أن تكون رائدة في فئتها. وسيتم ترتيب الكاميرات على جزيرة هالة، مما يوفر للمستخدمين إمكانات تصوير عالية الجودة. بالإضافة إلى ذلك، يُقال أن شركة Huawei ستطلق إصدارًا خاصًا من هاتف Mate 60 Pro+ يسمى “RS Ultimate Design”، والذي سيتميز بتصميم فريد ومواد متميزة.

ومن الجدير بالذكر أن هاتف Mate 50 Pro، وهو سلف سلسلة Mate 60، كان سعره 1,200 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة أو 1,200 يورو في أوروبا القارية. ومع ذلك، فإن هاتف Mate 50 Pro يقدم فقط 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من مساحة التخزين، وهو أقل بكثير مقارنة بالمواصفات المشاع عنها لـ Mate 60 Pro+.

في الوقت الحالي، ليس من الواضح ما إذا كانت شركة Huawei ستطلق هاتف Mate 60 Pro+ خارج الصين. سيتعين على المعجبين والمشترين المحتملين انتظار المعلومات الرسمية من الشركة لتأكيد توفرها في الأسواق الأخرى.

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