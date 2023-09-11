تستعد جمعية إيقاع القلب لحدث HRX السنوي الثاني في سياتل

تستعد جمعية إيقاع القلب (HRS) لحدثها السنوي الثاني HRX، وهو مؤتمر عالمي للصحة والتكنولوجيا يجمع متخصصين من صناعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا. ويهدف المؤتمر إلى تحدي الوضع الراهن وتحويل رعاية المرضى من خلال الابتكار والتعاون.

سيتم عقد HRX 2023 في الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر 2023 في مركز مؤتمرات Summit الجديد في سياتل. تم تصميم المكان الفريد المكون من غرفة واحدة لتحقيق أقصى قدر من المشاركة وتعزيز الإبداع والتعاون بين الحضور.

سيتضمن المؤتمر مجموعة متنوعة من البرامج التي تركز على الصحة الرقمية للقلب والأوعية الدموية. ستتضمن الجلسات مناقشات وعروضًا تقديمية تركز على الحلول حول موضوعات مثل نماذج الرعاية الافتراضية الناشئة، وتأثير التكنولوجيا الرقمية على عدم المساواة في مجال الصحة، ووجهات نظر حول تمويل الصحة الرقمية.

بالإضافة إلى ذلك، سيعرض برنامج HRX AbstracX، المدعوم من مجلة الصحة الرقمية للقلب والأوعية الدموية، 15 مبتكرًا مختارًا سيقدمون أعمالهم في عروض تقديمية شفهية مدتها 10 دقائق. وسيتضمن المؤتمر أيضًا مسابقة للعروض التقديمية، حيث ستتنافس خمسة فرق مختارة للحصول على جوائز نقدية من الممولين.

أعرب المنتجان التنفيذيان المشاركان الدكتورة سناء الخطيب والدكتور جاغميت بي سينغ عن سعادتهما بالمؤتمر القادم وقدرته على خلق تعاون وتطوير الأساليب التكنولوجية لرعاية المرضى. إنهم يعتقدون أن مستقبل الرعاية الصحية يكمن في التقنيات الافتراضية والرقمية والمتطورة.

جمعية إيقاع القلب مكرسة لتعزيز التعليم والدعوة للمتخصصين والمرضى في مجال عدم انتظام ضربات القلب، مع التركيز على تطوير مجال الفيزيولوجيا الكهربية.

لمزيد من المعلومات حول HRX 2023، يرجى زيارة الموقع الرسمي.

مصادر:

– جمعية إيقاع القلب (HRS)

– تجربةhrx.com