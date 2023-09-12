كيفية مشاركة روابط مواقع الويب عبر أجهزة Apple

ملخص: تعرّف على كيفية مشاركة روابط مواقع الويب بسهولة عبر أجهزة Apple الخاصة بك بمساعدة iCloud وSafari. تعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص عندما تريد متابعة تصفح صفحة ويب على جهاز مختلف أو الوصول إلى صفحة معينة على أجهزة متعددة. اتبع هذه الخطوات لإعداد هذه الميزة المريحة واستخدامها.

إذا كنت تستخدم في المقام الأول أجهزة Apple مثل iPhone وiPad وMacBook، فلديك خيار مشاركة روابط مواقع الويب بشكل أكثر مرونة. ومع ذلك، هناك بعض المتطلبات لضمان عمل هذه الميزة بسلاسة. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم جهاز Mac يعمل بنظام macOS Mojave 10.14.3 أو أقدم، فيجب أن يعمل جهاز iPhone أو iPad الخاص بك بنظام iOS (أو iPad OS) 12 أو إصدار أقدم. إذا كان جهاز Mac الخاص بك يستخدم macOS Mojave 10.14.4 أو أحدث، فيجب أن يكون جهاز iPhone أو iPad مثبتًا عليه iOS أو iPad OS 13 أو أحدث.

بمجرد استيفاء المتطلبات اللازمة، يمكنك البدء في تصفح مواقع الويب على جهاز واحد وإرسالها بسهولة إلى جهاز آخر للمتابعة من حيث توقفت. تعتبر هذه الميزة مثالية لعرض الصور أو مقاطع الفيديو بمزيد من التفاصيل على شاشة أكبر، أو التبديل إلى جهاز محمول أكثر مع الاحتفاظ بصفحة معينة معك، أو بدء معاملة على جهاز واحد وإكمالها على جهاز آخر حيث يتم حفظ معلومات الدفع الخاصة بك .

لإعداد هذه الميزة، تحتاج إلى تمكين iCloud لمشاركة علامات تبويب Safari عبر جميع أجهزة Apple المتصلة. على جهاز iPhone أو iPad أو iPod Touch، انتقل إلى الإعدادات > iCloud > Safari، وقم بتمكين مفتاح التبديل. على جهاز Mac الخاص بك، انتقل إلى "تفضيلات النظام" > iCloud > Safari، وقم بتمكين مفتاح التبديل.

بمجرد إعداد iCloud لمتصفح Safari، يمكنك البدء في مشاركة علامات التبويب. على جهاز iPhone أو iPad أو iPod Touch، افتح Safari، واضغط على زر علامات التبويب، ثم اضغط على أيقونة علامة الجمع (+) لفتح علامة تبويب جديدة. ستظهر أي علامات تبويب Safari مفتوحة من الأجهزة المتصلة الأخرى في الصفحة الرئيسية لعلامة التبويب الجديدة. اضغط على رابط علامة التبويب لفتحه على جهازك أو اضغط مع الاستمرار على الرابط لإغلاقه على الجهاز الآخر. على جهاز Mac الخاص بك، افتح Safari، وحدد قائمة الإشارات المرجعية، ثم اختر إظهار صفحة البداية. من الصفحة الرئيسية، يمكنك الوصول إلى علامات التبويب المفتوحة على الأجهزة المتصلة الأخرى.

إذا لم تتمكن من رؤية علامات تبويب Safari المفتوحة عبر أجهزتك، فتأكد من تسجيل الدخول باستخدام معرف Apple نفسه على جميع الأجهزة. إذا كنت تستخدم معرف Apple مختلفًا، فانتقل إلى المعرف الذي تستخدمه لأجهزة Apple الأخرى.

باستخدام هذا الإعداد البسيط، يمكنك بسهولة مشاركة روابط مواقع الويب عبر أجهزة Apple الخاصة بك والاستمتاع بتجربة تصفح سلسة. جربه وقم بتبسيط عملية التصفح عبر الإنترنت عبر جميع أجهزتك.

مصادر:

– ستوككام / جيتي إيماجيس

- نيكيميل / شاترستوك

- ويتشايادا سواناشون / شاترستوك