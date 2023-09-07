دليل Starfield لبناء السفن: قم بتخصيص سفينتك الفضائية بأناقة

ستارفيلد، لعبة استكشاف الفضاء المرتقبة، توفر للاعبين الفرصة لتخصيص سفنهم واجتياز حقل النجوم بأناقة. باستخدام ميزة Ship Builder، يمكن للاعبين إضافة سفنهم وإعادة ترتيبها وحتى طلاءها لإنشاء المركبة الفضائية التي يحلمون بها. ومع ذلك، فإن واجهة Ship Builder يمكن أن تكون ساحقة للاعبين الجدد، حيث أن اللعبة لا تقدم شرحًا شاملاً لمميزاتها. يهدف هذا الدليل إلى مساعدة اللاعبين على التنقل في Ship Builder وفهم المفاهيم والمكونات المختلفة المشاركة في تصميم المركبة الفضائية.

للوصول إلى Ship Builder، يمكن للاعبين زيارة ميناء فضائي والبحث عن فني خدمات السفن أو عداد خدمات السفن. وبدلاً من ذلك، يمكن للاعبين بناء منصة هبوط في موقع استيطاني للوصول إلى Ship Builder. قد يختلف مدى توفر الوحدات واختيارات السفن في Ship Builder اعتمادًا على الميناء الفضائي.

من المهم التمييز بين خيار بناء السفن وخيار "ترقية السفينة". يسمح خيار ترقية السفينة للاعبين باستبدال أجزاء السفينة الحالية، مثل الأسلحة والمحركات والمفاعل ومحرك الجاذبية، بإصدارات مختلفة متاحة في الميناء الفضائي. في المقابل، يمكّن منشئ السفن اللاعبين من إضافة مكونات جديدة وإعادة ترتيب تصميم سفينتهم.

في حين أن Ship Builder يقدم مجموعة من خيارات التخصيص، إلا أن هناك بعض القيود. لا يمكن للاعبين بناء سفينة من الصفر ويجب أن يبدأوا بسفينة موجودة مسبقًا. ومع ذلك، من الممكن حذف جميع مكونات السفينة والبدء من جديد. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تدوير مكونات السفينة، باستثناء بعض العناصر الهيكلية. لا تعطي اللعبة الأولوية للتماثل أو التوازن، مما يسمح للاعبين بوضع معدات الهبوط أو المكونات الأخرى بشكل غير متماثل. يمكن للاعبين أيضًا طلاء أي جزء من سفينتهم بأي لون يرغبون فيه.

يتكون بناء السفن من فئات مختلفة من وحدات السفن، بما في ذلك الخلجان، وعنابر الشحن، وقمرة القيادة، وأرصفة السفن، والمحركات، وخزانات الوقود، ومعدات الهبوط، ومحركات الجاذبية، ومساكن، والمفاعلات، والدروع، والمكونات الهيكلية، والأسلحة. تخدم كل فئة غرضًا محددًا وتساهم في الأداء الوظيفي والجمالي الشامل للسفينة.

قبل الانتهاء من تصميم السفينة، يمكن للاعبين الاستفادة من ميزة Flight Check، التي يمكن الوصول إليها من خلال زر القائمة. يساعد فحص الطيران في تحديد أي أخطاء أو مشكلات تتعلق بتصميم السفينة، مما يضمن سلاسة وفعالية المركبة الفضائية.

في الختام، يقدم صانع السفن في Starfield للاعبين خيارات تخصيص واسعة النطاق لتصميم مركبتهم الفضائية المثالية. من خلال فهم الوحدات المتاحة وكيفية التنقل في الواجهة، يمكن للاعبين إنشاء سفن فريدة وشخصية لتناسب ميزانيتهم ​​وتفضيلاتهم.

مصادر:

– دليل Starfield الرسمي من Bethesda Game Studios

- المعرفة الشخصية وتجربة اللعب.